Los divertidos tweets que dejó la tendencia #CienciaVallenata

Una tendencia bastante particular se hizo popular la noche del lunes, en la que participaron todos esos usuarios de Twitter que les encanta dejarse llevar por la creatividad.

Bajo el hasthag #CienciaVallenata, los twitteros hicieron divertidos comentarios con frases de canciones vallenatas, hecho que causó risas entre los internautas.

Sin lugar a dudas, la decena de comentarios que llenaron Twitter tuvo gran éxito. Aquí compartimos algunos de los tweets que dejó la tendencia, para los fanáticos del vallenato.

Me quieres, me dices que hoy,

Me odias, que soy lo peor

Trastorno de bipolaridad#CienciaVallenata

— Laura Garnica Laverde (@Laurag_laverde) 15 de mayo de 2018