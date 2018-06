Dos participantes del Desafío Súper Humanos renuncian a la competencia

Mike Wilches y Laura Suaréz, del equipo de Costeños y Antioqueños respectivamente, renunciaron al Desafío Súper Humanos porque no soportaron el Infierno de Osmín.

Mike y Laura le comunican a Osmín que quiere renunciar al #DesafíoSúperHumanos, ya que no aguantan más el régimen del Infiernohttps://t.co/W81MD7hmek pic.twitter.com/1dFmjDwmHV — El Desafío (@DesafioCaracol) 2 de junio de 2018

"Ya tomé la decisión, mis compañeros fueron mejor que yo y hay que aceptarlo. El infierno no es nada que me agrade, por eso yo prefiero dejar hasta aquí", dijo Laura.

Por su parte, Mike renunció porque no quiso quedarse solo en el Infierno. "Si me dieran la oportunidad de volver al Desafío lo haría muy feliz. Y si me dijeran que tengo la oportunidad de volver al infierno no lo haría, definitivamente no", indicó el costeño.

Recordemos que Osmín es conocido como "el padre de los desterrados" y es quien lidera la temida Playa Infierno.

"Solo aquellos que luchen y tienen coraje podrán sobrevivir al infierno.... No son dignos de estar acá con nosotros. Vayan a casa que allá tienen la lechita", les dijo Osmín.

Hace dos días Shirley, del equipo Antioqueño, también renunció al programa con tal de no ver más al temible entrenador.

Más sobre los participantes

Laura Suaréz: Se considera la más rápida de Caldas. Como atleta, ha sido segunda a nivel nacional en la modalidad de 400 planos y tiene innumerables triunfos en campeonatos universitarios.

Mike Wilches: Es un reconocido entrenador de Crossfit. Ha competido en importantes eventos como el Southfit Challenge en Argentina y el Wodfest Colombia. Estudia Negocios Internacionales y Finanzas.

Por otro lado, Cachacos y Vallecaucanos ganaron el Desafío de Salvación.