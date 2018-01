Los Globos de Oro fueron vistos por 19 millones de espectadores en EE.UU.

La 75 edición de los Globos de Oro fue seguida por 19 millones de espectadores de media en Estados Unidos, lo que supone una caída del 5 por ciento respecto a la gala del año pasado, informó hoy la consultora Nielsen.

La gala se confirmó una vez más como la tercera ceremonia de premios más seguida del año, únicamente por detrás de los Óscar y los Grammy. Sin embargo, en la franja de audiencia más buscada por los anunciantes, la de los 18-49 años, la retransmisión bajó un 11 % respecto a 2017 y dejó la peor marca desde 2012.



La ceremonia de anoche fue la última bajo el actual contrato televisivo entre la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), la productora Dick Clark Productions y la cadena NBC.



Se espera que todas las partes se pongan de acuerdo para prorrogar su colaboración, sostiene el portal especializado Deadline.



La 75 edición de los Globos de Oro estuvo marcada por la denuncia y condena pública de las agresiones sexuales a las mujeres en la industria, algo que quedó reflejado en los discursos de los artistas y la decisión por parte de los invitados de lucir vestidos y trajes negros.



"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" se llevó el gato al agua con cuatro premios: mejor película de drama, mejor actriz (Frances McDormand), mejor actor de reparto (Sam Rockwell) y mejor guion (Martin McDonagh).



En el terreno televisivo, la producción de HBO "Big Little Lies" fue la más premiada de la noche con cuatro galardones: mejor miniserie, mejor actriz de serie limitada (Nicole Kidman), mejor actor de reparto (Alexander Skarsgård) y mejor intérprete secundaria (Laura Dern).