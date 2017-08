Los mejores momentos de los Teen Choice Awards 2017

Los premios Teen Choice, que suelen ser una burbuja de celebración adolescente, se tomaron un momento el domingo por la noche para considerar el mundo que heredará su joven público.

Los hashtags, las tablas de surf y los fuertes alaridos dominaron como siempre la ceremonia, presidida por el astro de YouTube Jake Paul y diseñada para ser comentada en Twitter, Snapchat e Instagram. Pero el espectáculo de dos horas llegó al día siguiente del brote de violencia en una manifestación de nacionalistas blancos en Charlottesville, Virginia, por lo que algunos ganadores imploraron a los espectadores adolescentes que se comporten mejor que sus mayores.



"Con toda la injusticia y el odio y todo lo que ha pasado no sólo en el mundo sino en nuestro país ahora, necesito que ustedes los jóvenes se eduquen, necesito que escuchen, necesito que presten atención", dijo Zendaya al aceptar el premio a la mejor actriz de una cinta de verano por "Spider-Man: Homecoming" ("Spider-Man: De regreso a casa").



"Ustedes son los futuros presidentes, los futuros senadores", agregó sosteniendo su tabla de surf, el emblemático premio. "Ustedes son los que van a hacer este mundo mejor".



El show, que estuvo lleno de música, fue televisado en vivo por la cadena Fox desde Los ángeles tras un concierto de tres horas en el centro de la ciudad, el "Teen Fest", que se transmitió por YouTube.



Miley Cyrus, ganadora de 18 premios Teen Choice, tenía previsto recibir el máximo honor de la noche, el Ultimate Choice. Pero al principio del evento se anunció su cancelación de último minuto. "Yo sé", dijo la presentadora Victoria Justice. "Es una lata". (Cyrus se disculpó en Twitter diciendo que había creado "un horario poco realista" para ella.)



Muchas grandes estrellas enviaron videos de aceptación (Bruno Mars, Gal Gadot) o tan solo fueron anunciadas como ganadoras (Beyonce, Zac Efron, Ariana Grande). Una notable excepción fue Chris Pratt, quien estuvo presente para recoger sus dos premios de cine. Pratt y su esposa, Anna Farris, recientemente anunciaron su separación.



Aun así, no faltaron luminarias que vitorear, incluyendo al elenco de la serie de drama de CW "Riverdale" (ganadora de siete premios) y Fifth Harmony, que obtuvo los premios al mejor grupo musical y la mejor canción.



"A la luz de los acontecimientos recientes, solo queríamos decirles a todos los jóvenes que nos están viendo desde sus casas que no importa quiénes son, de dónde vienen o cómo se ven, ustedes son hermosos y son importantes", dijo la integrante del grupo Lauren Jauregui. "Así que sigan difundiendo amor y positivismo".



El prominente papel para Paul representó un gran momento incluso para él. A finales de julio Paul salió de la serie de Disney Channel "Bizaardvark" tras reportarse que estaba peleado con sus vecinos en West Hollywood, California.



"Estos últimos meses se me han bajado los humos bastante. Tuve que ser más consciente de mis palabras y acciones y cómo éstas afectan a los demás", dijo Paul mientras aceptaba sus propios premios, a mejor YouTuber y astro cibernético. "El próximo paso para mí es olvidar toda la mala prensa, el drama y la negatividad".



La banda de rock Maroon 5 fue honrada con el premio de la década. Entre otros premiados también estuvieron Dwayne Johnson por "Moana", Lucy Hale por "Pretty Little Liars" y Ed Sheeran como mejor cantante masculino.

Esta es la lista de ganadores: Aquí te dejamos la lista completa de los ganadores de los Teen Choice Awards, elegidos por el público a través de la página web oficial y de Twitter:

Serie favorita de drama

Riverdale

Relación favorita de serie

Lili Reinhart & Cole Sprouse – “Riverdale”

Grupo musical favorito

Fifth Harmony

Artista favorito de R&B/Hip-Hop

Beyoncé

Actriz favorita en película de verano

Zendaya – “Spider-Man: Homecoming”

Estrella revelación favorita de película

Zendaya – “Spider-Man: Homecoming”

Villano favorito de TV

Janel Parrish – “Pretty Little Liars”

Robaescenas favorito

Camila Mendes – “Riverdale”

Actriz favorita en serie de drama

Lucy Hale – “Pretty Little Liars”

Bailarín favorito

Maddie Ziegler

Actor favorito de acción en televisión

Grant Gustin – “The Flash”

Actriz favorita de acción en televisión

Melissa Benoist – “Supergirl”

Youtuber favorito

Jake Paul

Actor de ciencia ficción favorito

Chris Pratt – “Guardians of the Galaxy Vol. 2”

Canción pop favorita

“Shape of You” – Ed Sheeran

Estrella web femenina favorita

Liza Koshy

Estrella web masculina favorita

Logan Paul