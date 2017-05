Memes: Paulina Rubio confundió a Ariana Grande con Adriana Lima

¿Se le 'chispoteó? Motivo de burlas y memes en redes sociales es la cantante mexicana Paulina Rubio, por confundir a la intérprete estadounidense Ariana Grande con la top model brasileña Adriana Lima.

En su cuenta en Twitter, Rubio escribió: “Oraciones para Adriana Lima y los presentes en su concierto. #PrayForManchester”, y muy rápido borró el trino. Sin embargo, sus seguidores ya le habían tomado capturas de pantallas y la convirtieron en tendencia mundial.

Pray for Adriana Lima, Adriana Grande, Adriana Lucía #PerdidoPeroFigurandoComoPauRubio pic.twitter.com/lTLOW2itaA

Hasta el momento, en México se han emitido más de 1.424 tuits sobre el tema, posicionando a Paulina Rubio como tendencia #1 en ese país.

Estas son algunas de las burlas que ha recibido la cantante en redes:

Welcome to your tape Adriana Grande

- "Paulina Rubio"

— Aleja de Aléjate (@Chiasolamente) 23 de mayo de 2017