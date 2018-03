Los mensajes con los que Diva Jessurum y Rolando Ochoa recuerdan a Martín Elías

El pasado 14 de abril de 2017 la industria musical sufrió una de las pérdidas más grandes del vallenato y Colombia entera tuvo que decir adiós demasiado pronto al Gran Martín Elías, quien por razones ajenas a la voluntad de su familia, amigos y seguidores perdió la vida en un accidente de tránsito en carreteras de Sucre.

Y aunque faltan pocos días para conmemorar su fallecimiento, algunos famosos y usuarios en redes recordaron esta fecha hoy, pues el fatal suceso tuvo lugar un Viernes Santo.

La presentadora Diva Jessurum fue una de las quiso hacer mención del artista en sus redes sociales y a través de un emotivo mensaje realizó una promesa que solo podremos ver hasta el próximo 14 de abril, cuando Martín cumpla un año de fallecido.

“Un día como hoy puse a prueba el sentir más profundo de mi corazón. El viernes santo del año pasado, armada de un valor infinito le contaba al país como fueron los últimos instantes de vida de un hombre que nació para ser grande en todo el sentido de la palabra. No en vano su padre el Cacique del Vallenato lo bautizó como EL GRAN MARTIN ELÍAS, no podía tener otro apodo, era grande en talento, en amor, en carisma, en sueños.....”, fueron las palabras con las que la presentadora de Show Caracol comenzó su escrito.

Pero Diva no solo compartió con sus seguidores este bello mensaje sino que lo acompañó de un collage de fotos con las que recordó varios de los instantes al lado de uno de los hijos de Diomedes Díaz.

Jessurum concluyó su publicación con esta promesa a Martín: “Un día me pediste tu propio @sedicedemitvte dije que te lo iba a regalar para tu cumpleaños el 18 de junio, el mismo día que el mío. Te acuerdas que ese día nacían los bonitos? El tiempo no me dejó llegar a realizarte este sueño, pero yo sí te voy a cumplir esa promesa que te hice y el próximo 14 de abril Colombia conocerá el Martin Elías que nosotros sí conocimos. Siempre en mi corazón “Tin”. Más temprano que tarde nos vamos a volver a ver”.

Por otro lado, Rolando Ochoa, amigo y acordeonero del fallecido artista vallenato, también aprovechó sus redes para conmemorar esta importante y dolorosa fecha.

“Hermanito de mi corazón sé que ya no puedes leer esto porque estas muy lejos pero sé que Dios si puede escuchar mi corazón y decirte q aprendí mucho de tu ser, que fuiste más que un hermano, que mi alma espíritu y corazón están tranquilos porque te entregué todo lo que Dios me regaló y sé q donde quiera q estés sabes quién fue este amigo para ti, y sabes quién fuiste para mí”, comienza diciendo Rolando.

Agregó que “Gracias señor, por lo q hiciste en su vida, gracias por darle ese tiempo valioso en el que él pudo recibirte para poder hoy deleitarse y hacer realidad ese sueño, q era verte cara a cara, te amamos Jesucristo, te amaremos por siempre Martin, hermanito de mi alma”.

De inmediato internautas expresaron también sus mensajes relacionados con Martín Elías y el gran vacío que dejó en los corazones de sus fieles fanáticos, amigos y familiares.

“Tin tin nos haces falta caballero”, “Bellas palabras... se despliega ese sentimiento único en Martín Elías siempre será recordado... lo q fue su papá en mucho tiempo lo hizo Martín en pocos años...Paz en su tumba... y luchar por un mañana”, “Para siempre Tin en nuestros corazones, esperaremos ese gran programa”, “Fue muy triste su partida temprana del gran Martín Elias! Siempre lo recordaremos. Paz en su tumba”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios, tanto en la red de Diva como en la de Rolando.

Finalmente, Rafael Santos no se quedó atrás y compartió una foto del artista junto a un emotivo mensaje que generó mucha nostalgia entre sus fans.

Su madre y su esposa aún no se han pronunciado, pero se espera que el próximo 14 de abril todos se unan para conmemorar un año sin el ‘Terremoto’ del vallenato, que en poco tiempo conquistó el corazón de cientos de seguidores que aún conservan su legado con sus éxitos musicales.

Cabe recordar que por luto al artista fueron canceladas las tradicionales fiestas del municipio de Coveñas, pues el accidente ocurrió en carreteras cercanas a esa zona. (Lea aquí: Cancelan fiestas en Coveñas durante Semana Santa por luto a Martín Elías)