¡Los milagros existen! La 'Gorda' Fabiola se recupera satisfactoriamente

De emoción y alegría saltaron los familiares y amigos de la 'Gorda' Fabiola al enterarse de que la humorista ya está lúcida y de que sus pulmones comenzaron nuevamente a funcionar, luego de que duró varias horas en un coma inducido que llevó a seguidores y allegados a pensar lo peor.

Al parecer las oraciones de todos los que han seguido de cerca el estado de salud de “La Gordita” dieron resultado y hace pocos minutos Nelson Polanía, más conocido como ‘Polilla’, publicó un mensaje en Instagram donde asegura que su esposa está mejor y que hasta le dijo unas palabras que lo hicieron llorar de la emoción.

“Mi Gordis me hizo llorar de la emoción, luego de dejarla en un estado muy crítico me llaman horas después de la clínica para que vaya y me diera cuenta de lo que pasaba, abro la puerta de la UCI y mis ojos inundados de lágrimas no podían creer lo que veía: sentada, con un semblante rozagante, sin mangueras y cables en su mano, sin el respirador en su boca y con una hermosa sonrisa me dijo: Hola papi...¿cómo estás? Amigos...Los milagros existen”, fue el mensaje que escribió el humorista en su red social, el cual acompañó de una foto de su esposa.

Cabe recordar que esta mañana, la recuperación de La ‘Gorda’ Fabiola era casi que “Un milagro”, pues llevaba varias horas en coma inducido y no había dado señales de vida, sin embargo, para ‘Polilla’ su fe siempre estuvo intacta y ahora más que nunca cree que los milagros sí existen.

"Amigos, un nuevo día de mi Gordita en la UCI, su recuperación será un milagro, no es fácil, pero con sus lindos mensajes y oraciones la sacaremos adelante; el día de esta foto prometí estar contigo en la enfermedad y sabes que cuentas conmigo...así no me escuches nuestros corazones se comunican", indicó Polilla en la mañana de este viernes.

Finalmente, el humorista de ‘Sábados Felices’ agradeció a sus seguidores por estar pendientes de la salud de su esposa y por sus constantes oraciones, pues desde que se dio a conocer la gravedad de la comediante sus fans estuvieron atentos a su mejoría.

Varios internautas aprovecharon para dejarle mensajes de felicidad.

“Amen papá, Dios escuchó las oraciones de todas las personas que pedimos por su salud”, “Dios la siga cubriendo con su manto sagrado”, “ Gloria a Dios la fe mueve transforma y renueva”, fueron algunos de los comentarios de usuarios.

La humorista reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje para sus seguidores.