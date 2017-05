Los Morales, una serie que revive las canciones de Kaleth y su padre Miguel

Caracol Televisión le apuesta nuevamente a la serie de musicales y en esta oportunidad desde hoy puso en los televisores de Colombia a ‘Los Morales, lo que se hereda se canta’, la historia que cuenta algunos aspectos de la familia Morales Troya. Julio Meza y Miguel Morales, caminos con pruebas superadas

En el primer capítulo se pudo apreciar algo de las localidades donde se filmó y también el ambiente que manejará la serie. También se resalta la variedad de características que se apreciarán en la misma como el humor, el sufrimiento, la ira, el sarcasmo y también la fantasía, aspectos con los que juega el director para recrear una serie que sin duda dará de qué hablar.

El cartagenero Julio Meza, hace el papel de Miguel Morales, el padre de Kaleth. En su papel saca a relucir su talento y lo expresa no solo con su canciones sino con su actuación. Así luce Katrinaliethm, la hija de Kaleth Morales

“Me identifico con la historia de Miguel, yo vengo de abajo y es por eso que interpretarlo no fue tan difícil. Representarlo cuando vendía pescado, arepas o cuando fue cocinero fue algo muy bonito, porque la gente va a ver a un personaje muy natural. Hubiese sido difícil colocar a una persona que no haya pasado por esas circunstancias, porque sería difícil de creerle”, nos contó el cartagenero.

“Cuando supe que tenía esta oportunidad le dije a Miguel ‘oye papá me toca hacer de ti para una producción de Caracol’, él me dio la bendición y estaba encantado. Lo que me gusta es que puedo dar a conocer el personaje desde adentro, como ser humano y no solo como artista”, aseguró Julio, quien además vio entrevistas y presentaciones en vivo de Miguel Morales para preparar el personaje.

En cuanto a lo musical, dice que le gusta mucho la idea de poder grabar algo del vallenato más adelante. “Hay muchos fans que me están diciendo que grabe vallenato y lo estamos pensando, estamos cuadrando todo para darle una producción vallenata a la gente”.

“Representar a Miguel en la muerte de Kaleth es demasiado fuerte, porque sabemos que la familia Morales Troya va a ver la novela y va a revivir esos aspectos de su vida que nos contaron en medio de su tristeza”, puntualizó Julio Meza, que espera que la serie sea vista por todos los colombianos.

LOS OTROS ACTOTRES

Juan K Ricardo

Se interpreta así mismo

“Son sentimientos encontrados porque se siente uno triste al revivir la partida de Kaleth, pero también se siente uno alegre por tocar nuevamente sus canciones”.

María Laura Quintero

Nevis Troya

“Es un honor poder estar en esta producción porque hace gran homenaje a mi cultura, mi Valledupar, mi tradición. Es maravilloso porque vemos dos momentos musicales importantes”.

Jerónimo Cantillo

Kaleth Morales

“De verdad que es un honor poder meterme en la piel de Kaleth, un artista que la gente amó mucho y que queremos que la gente siga recordando por la música que dejó. Sé que será difícil tratar de ser como era, pero se ha hecho el esfuerzo y considero que la imagen de Kaleth no será deteriorada, por el contrario, será exaltada, como se él se merece”.

Vivian Oss

July Cuello

“Esta es una hermosa oportunidad para contar la historia de la familia Morales Troya. La gente va a reír, a llorar y a recordar momentos muy bonitos, pero también otros muy tristes”.