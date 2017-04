Luciano D' Alessando, un caballero sin memoria

Cartagena enamora por estos días al famoso actor venezolano Luciano D’Alessandro. El protagonista de la serie de RCN, ‘La ley del corazón’, está por estos días en ‘el Corralito de Piedra’ para protagonizar la sesión de fotos de esta marca de ropa masculina Jon Sonen.

El galán es la imagen de la nueva colección Primavera-Verano del diseñador, llamada ‘Habana’ e inspirada en la magia de la isla de Cuba.

***

Luciano se define como un hombre muy reservado, que sabe que la vida privada se queda en casa y el talento se derrocha en televisión y, ¿por qué no?, en fotografías. Es un hombre ‘casero’, dice que puede pasar horas encerrado en su casa leyendo y disfrutando de un tiempo sagrado para él. Con él hablamos en exclusiva de sus proyectos y de su gran amor: Venezuela.



¿Hace cuanto vives en Colombia?

-Vine en 2009 a trabajar, pero me quedé viviendo de lleno desde el 2013.

¿Has regresado a Venezuela?

- Sí, claro, siempre voy de vacaciones a visitar a mi familia.

¿Y cómo están ellos?

-Sobrellevándola... Todo el que está allá no le queda de otra. Mi familia tiene donde vivir y para comprar comida, pero eso no los exime de la situación.

¿Han pensado en venirse a vivir contigo?

-Fíjate que no les he preguntado. Yo me imagino que sí querrán venirse a vivir acá.

¿Qué cosas extrañas de tu país?

- Mi casa, mi tierra, ir a la playa. Pero Colombia me ha tratado tan bien que me siento como en casa.

¿Qué es lo que más te gusta de Venezuela?

- Las playas y mis amigos, yo no tengo hermanos y mis amigos se convirtieron en eso.

¿Por qué Colombia?

- Porque están haciendo cosas maravillosas en cuanto a producciones audiovisuales. Desde hace tiempo pensé venirme, me decidí en 2009 y se me han abierto puertas, ventanas y todo (risas).

¿Se te han presentado oportunidades en Venezuela?

- No, el país está viviendo una crisis y la industria también.

¿Por cuánto tiempo piensas quedarte en Colombia?

- No sé por cuánto tiempo, pero en mis planes a corto y mediano plazo están aquí. Estoy enamorado de Colombia.

¿Cómo te sentiste cuando te contactaron para presentar el CNB?

- Me tomó por sorpresa, pero fue algo muy bonito y lo asumí con mucha responsabilidad. Y las críticas del público fueron positivas.

¿Cómo reaccionaste ante el meme que decía que tú eres el ‘Señorito Colombia’?

- Apenas se terminó la gala fue el primer meme que me mostraron (risas)... fue muy divertido.

Te vieron besando una mujer en Cartagena...

-Sí, chévere (risas).

¿Quién era la mujer?

- Un caballero no tiene memoria. Esas son las cosas que mantengo privadas y no lo sabrá nadie.

¿Pero tienes novia?

- No, estoy soltero.

¿Qué debe tener una mujer para que te guste?

- No soy exigente. No tengo un patrón definido, me gustan las mujeres chéveres, con buen sentido del humor.

¿Has pensado tener hijos?

-Sí, pero primero estoy haciendo casting (risas).