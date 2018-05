Lucy Vives arremetió contra revista colombiana por error en una entrevista

Todos conocemos a Lucy Vives, hija de Carlos Vives, por ser una chica muy polémica, que dice las cosas sin pelos en la lengua, que no esconde nada y que le gusta llamar la atención. La joven siempre logra atraer las miradas de medios de comunicación y redes sociales.

Esta semana Lucy sorprendió a sus seguidores con unas fotos con poca ropa para la revista Don Juan, pero esta vez no solo su sensualidad fue la protagonista sino también las palabras, que supuestamente había dicho en la entrevista.

La joven se mostró muy molesta porque aseguró que no salió exactamente lo que ella había dicho sino que el texto fue acortado y se cambió el sentido de sus palabras, por lo que a través de una imagen y un fuerte mensaje en Instagram expresó su inconformidad con la revista.

"Seguimos con los periodistas mediocres… pero primero! gracias a @revistadonjuan por la oportunidad de presentarme ante tu público. Con eso dicho, me da mucha pena tener que públicamente disculparme por la mediocridad escrita dentro de esta edición titulada con mis imágenes, y con la farsa de que fueran mis palabras", escribió.

Agregó que era una falta de respeto hacia ella decir que “se desnuda para que nadie se sienta feo”, pues lo que realmente quiso explicar fue que: “me desnudo para que las mujeres jóvenes en el mundo y en mi país no piensen que necesitan mutilarse con cirugías de implante de prótesis. Me desnudo para que nadie piense que en esta industria de la belleza no se permite tu cuerpo. Las mujeres afro lucharon de esta manera por décadas antes de ganar su puesto de alto respeto hoy, y con todo y eso, siguen luchando. Lo mismo con las hispanas. Ya que le hemos encontrado belleza a todas la razas de esta especie, ¿porqué no a la individualidad dentro de ellas también? Las mujeres hermosas categorizadas como ‘plus’ llevaron esta revolución en alto y efectivamente causaron un boom social en niñas y mujeres que jamás pensaron que la sociedad fuera a reconocer su belleza. Nuestros medios nos educan, lo dire siempre".

La imagen ya cuenta con más de 30 mil ‘me gusta’ y comentarios de seguidores que apoyaron a la chica y repudiaron el hecho de que la revista haya cambiado las palabras de la hija del cantante colombiano.

Ante el escándalo y molestia de la modelo, Felipe González, autor de la entrevista con Vives, se pronunció públicamente en Don Juan donde aclaró lo sucedido y pidió disculpas a la joven y a los lectores por el evidente error.

“Las palabras que aparecieron en ese texto no reflejan su pensamiento ni son su punto de vista sobre los diferentes temas que aparecieron, en específico sobre los desnudos: allí utilicé la palabra “feo”, cuando ella hablaba de la desnudez como un acto de luchar contra los estereotipos que se han impuesto sobre los cuerpos y como un acto de libertad que busca romper con las imposiciones sobre cómo debemos ser”, dijo. y concluyó: “Pido disculpas por haber malinterpretado sus palabras. Nunca quise deformar o cambiar el sentido de estas para perjudicar a Lucía Vives”, manifestó el periodista.

Cabe recordar que en diciembre de 2017 fue la portada de la revista Maxim Colombia en la que pudimos verla desnuda.