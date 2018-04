"Luis Miguel, la historia", completo repaso a una vida de claroscuros del Sol

La desaparición de su madre, la relación con su padre, Luisito Rey, y sus altas cotas de fama mezcladas en una vida marcada por el dolor alimentan "Luis Miguel, la historia", un ensayo periodístico de Javier León Herrera que repasa la vida del "Sol" de México y aporta jugosos detalles.

"Es una historia bastante densa, no precisamente un camino de rosas, para llegar a ser lo que (Luis Miguel) es hoy día en América Latina", dijo en entrevista con Efe el autor.



En este libro, León Herrera recupera el relato que contó en "Luis, mi rey", publicado en 1997, pero en esta ocasión lo escribe no como una novela, sino como un ensayo periodístico en que describe pasajes de la vida de Luis Miguel y relata en primera persona el proceso de documentación realizado años atrás.



De esta manera, explica encuentros con fuentes "muy inaccesibles" y eventos extraños, como por ejemplo el que sostuvo con Mario Gallego, uno de los tíos del cantante nacido en Puerto Rico pero nacionalizado mexicano.



"¿Viniste a matarme?", le dijo el tío de Luis Miguel a León Herrera cuando quedaron en un hotel en Cádiz (España).



Con estas anécdotas y otras situaciones, la obra repasa la familia de Luis Miguel desde antes incluso de su nacimiento, pasando por una niñez y adolescencia marcada por la figura de su padre, el cantante español Luisito Rey.



Luis Miguel tiene una historia familiar "más oscura que el petróleo" y ello, en cierto momento, hizo "peligrar" su éxito profesional, detalló este escritor nacido en Alicante (España) y autor de otras biografías como "Adiós eterno", que narra detalles de la vida de Juan Gabriel, fallecido en 2016.



El misterio de la desaparición de su madre, Marcela Basteri, en 1986, ha sido muy probablemente el trago más amargo en la carrera de Luis Miguel, que ha vendido más de 100 millones de álbumes.



Juan Manuel Navarro, colaborador en la novela "Luis Miguel, la historia", recuerda para Efe la extraña desaparición de la mujer, cuando iba a firmar unos papeles en España a petición de Luisito Rey, de quien estaba separada tras duras peleas e infidelidades.



"La familia italiana se pasó 10 años buscando a Marcela, pero nunca supieron dónde está", explicó Navarro, quien apuntó que los allegados a Marcela siempre creyeron que Luisito Rey la mató, pero "no tienen pruebas".



La leyenda del divo, repleta de claroscuros, también repasa su últimos tiempos, marcados por problemas legales y de voz que hacían presagiar un desenlace negro para el cantante. No obstante, a finales del pasado año regresó con un nuevo álbum de estudio, ¡México por siempre!.



Zanjada esta etapa, actualmente se encuentra en una gira mundial que le llevará por México, Estados Unidos y España, entre otros países.



Para la última parte del libro, la más actual, León Herrera contó especialmente con Navarro, quien ha podido entrevistar al exitoso cantante hasta en cuatro ocasiones.



"Se nota que tiene una energía totalmente diferente. Yo creo que todo esto le va a venir bien, afrontar lo más oscuro de su historia, tanto en el formato audiovisual como en el libro", valoró el escritor español.



Y es que Luis Miguel, que este 19 de abril cumple 48 años, está últimamente en boca de todos.



Telemundo y Netflix están a punto de estrenar "Luis Miguel La Serie", que buscará mostrar la otra cara de la estrella y volverlo humano para los espectadores. En esta producción televisiva, tanto León Herrera como Navarro fueron asesores.