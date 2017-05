Luis Miguel se entrega a las autoridades en Los Ángeles

Luis Miguel se entregó el martes a las autoridades de Los Ángeles y permanece bajo custodia tras ser requerido por un caso presentado por su exrepresentante.

"Luis Miguel Gallego Basteri se entregó esta mañana a las autoridades de Los Ángeles", dijo a The Associated Press el subjefe de policía Matthew Cordova. De acuerdo con funcionarios, el cantante comparecería ante un juez federal por la tarde.



En julio de 2016 un juez federal de Nueva York ordenó a Luis Miguel que pagara más de un millón de dólares a su exmánager William Brockhaus. Los abogados de Brockhaus buscaron ejercer la orden en Los Ángeles, donde Luis Miguel es propietario de una casa. Según los documentos judiciales, el cantante se negó a recibir notificaciones o no se presentó en las audiencias para determinar su capacidad para pagar el adeudo.



Luis Miguel no tiene un abogado listado en el caso de la corte y representantes de su disquera, Warner Latina, no respondieron de inmediato mensajes en busca de comentarios.



El llamado Sol de México es uno de los artistas más populares de Latinoamérica, con más de 100 millones de discos vendidos a nivel mundial, incluyendo títulos como "Romance" y "México en la piel". Entre otros reconocimientos, ha sido galardonado con cinco Grammy y cuatro Latin Grammy.