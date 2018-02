Luisa Fernanda W cumplió el reto y cautivó con su baile al ritmo de 'Dura'

Así como otras chicas se han arriesgado a publicar su video bailando ‘Dura’, el nuevo tema de Daddy Yankee, que tiene a más de una seguidora revolucionando las redes con su ritmo, ahora la youtuber Luisa Fernanda W fue quien cumplió el reto de #DuraChallenge.

La joven confesó que luego de que seguidores le pidieron muchas veces que bailara al son de esta canción, ella se decidió y publicó un video donde aparece moviendo sus caderas sensualmente.

"Me retaron cómo 500 mil veces hacer este challenge, no me juzguen no bailo muy bien jajajajaja pero me lo disfrute", aseguró Luisa en su publicación.

En las imágenes se ve a la youtuber luciendo un pantalón y un crop top negro, además su cabello recogido con una espectacular cola de caballo la hizo ver mucho más sexy a la hora de bailar ‘Dura’.

El video ya cuenta con más de 900 reproducciones y comentarios positivos de seguidores que elogian los pasos de la paisa y su belleza.

Hasta el momento el puertoriqueño no ha compartido en su Instagram el clip de Luisa Fernanda, pero sí el de otras famosas como Giselle Rada, exprotagonista, y Andrea Valdiri, modelo barranquillera, que le han seguido el paso a 'Dura'.

Una publicación compartida de Daddy Yankee (@daddyyankee) el Feb 3, 2018 at 6:35 PST

Una publicación compartida de Daddy Yankee (@daddyyankee) el Ene 30, 2018 at 5:14 PST

Una publicación compartida de Daddy Yankee (@daddyyankee) el Ene 19, 2018 at 2:28 PST

Una publicación compartida de Gisselle Rada Pérez "Watson" (@gissellerada) el Feb 2, 2018 at 10:27 PST