‘Luna’ quiere hacer reír a Colombia

Desde el pasado 9 de enero, Colombia ha sido testigo del gran talento humorístico que hay en el país, miles de personas se han presentado en diferentes ciudades, mostrando sus capacidades en el arte de la risa, todo por conseguir un lugar en el reality de humor que promete cambiar la cara a Colombia.

‘Colombia ríe’ se ha convertido en el objetivo de tantos, entre ellos, Manuel Lozano Klee, un cartagenero con una capacidad histriónica y humorística innata. Su personaje, ‘Luna’, fue la muestra de ello en las pasadas audiciones, en donde los jurados le dieron el sí a ‘Luna’, luego de disfrutar de sus ocurrencias.

‘Luna’ brilla con luz propia

Manuel era un músico, que por cosas de la vida terminó vendiendo planes funerarios, y finalmente decidió que debía encontrar su verdadera vocación. “Hubo una semana en la que los músicos del lugar se enfermaron, entonces el gerente me dijo: ‘canta tú solo, pero yo empecé a echar chistes, y la gente se motivaba” .

Pero eso fue solo el inicio, aprovechando su espacio de comedia, Manuel comenzó a explorar nuevas facetas de su labor. “En esos días me puse a hacer como gay, lo hice tan bien que un día me vio alguien de una emisora y me llamaron, y empecé a hacer eso, y luego me llamaron de otra emisora, entonces ‘Luna’ tomó vida”.

Fue así como en 2011 se alejó de las funerarias y se dedicó profesionalmente a hacer humor. “Hice mi primer stand up y ya después empecé a hacer personajes”, refiere Manuel. Pero este personaje que nació en emisoras locales, está evolucionando y ha llevado a Manuel a un nivel antes no esperado.

Gracias a ‘Luna’, Manuel ha participado de programas en canales nacionales y regionales como Canal Caracol, Teleantioquia y ahora ha llegado hasta la pantalla de RCN, en donde se aseguro un cupo para las eliminatorias de ‘Colombia ríe’.

Un verdadero laboratorio del humor

Esta nueva oportunidad ha representado un verdadero reto para ‘Luna’ , quien tuvo que competir en la ciudad de Barranquilla con 350 personas, de las cuales solo pasaron 20. Luego de obtener el sí en las audiciones, ahora ‘Luna’ espera saber si finalmente podrá hacer parte de los 20 que llegarán hasta ‘El laboratorio del humor’, un lugar donde competirán, convivirán y estarán aprendiendo de la mano expertos en el arte de la comedia.

“Ha sido una magnífica experiencia, tienes tutores, jurados que siempre están encima de ti y a lo largo de todo el proceso nos han enseñando a mejorar a nivel artístico y profesional”, refiere Manuel.

Las diferentes caras del humor

Para Manuel el humor no se trata de hacer reír y ya, por esto, a lo largo de su carrera como humorista se ha trazado tres aristas del humor y las ha cumplido cada vez que le ha sido posible, todo con el fin de transformar vidas. Muestra de ello han sido los aportes a su comunidad junto a ‘Oh, carajo’, en el Barrio Chino, en donde se dedican a hacer labores sociales y culturales.

“Como humorista me he trazado espacios para desarrollar mis cualidades, lo primero es lo comercial, que lo hago para ganar dinero, el clínico es el que hago con la tercera edad, con empresas y en la parte social, soy Chuchito, el con los niños, les enseña los derechos los valores y todas estas cosas.

“Creo que es posible transformar vidas a través de la risa, por eso creo que he llegado hasta acá en el humor, me siento bendecido” . concluye Manuel.

¡A conectarse!

Para estar conectados a las ocurrencias de ‘Luna’ y demás travesías de Manuel, pueden seguirlo a través de Facebook: Manuel Lozano Klee, Instagram: @manuelklee1 y en twitter: @manuelklee.