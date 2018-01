Mabel Cartagena responde a quienes la acusan de usar photoshop

La presentadora Mabel Cartagena fue motivo de críticas este fin de semana, en Instagram, tras una foto que compartió su peluquero.

La controversia se generó porque la pared del fondo aparece muy curva, lo que demuestra que la imagen había pasado por photoshop para estilizar sus curvas.

La fotografía se hizo viral y la también youtuber decidió hablar de lo sucedido, a través de las redes. Tanto en Twitter como en Instagram indicó que se ama tal cual como es y que no necesita de retoques para sentirse bien.

Fotohorror !!! El tremendo photoshop de la cintura que hasta dejó mi pared cóncava NO! Claro que no lo hice yo, yo me amo y no necesito photoshop Gio, como editor eres buen peluquero pic.twitter.com/azCaeODv9e — Mabel Cartagena (@flakycar) 22 de enero de 2018

“Yo DETESTO el Photoshop, jajajajaja no quiero que me alarguen la estatura, ni que me pongan nalgas como en soho, o que me dejen la cintura como avispa. La foto no la edité yo, de hecho ya habia subido la foto original tal cual. Adoro algunos filtros como para darle color o fondos blancos a la foto, pero cambiar mi cuerpo jajaja horrible fatal !!! No no no. gracias a todos los medios que subieron la foto horriblemente retocada, acá les confirmo que no fui yo, mi querido Gio, editando fotos eres muy buen peluquero. FELIZ LUNES !!!! Y ya saben, si van a editar fotos, que no sea a lo kardashian”, escribió en Instagram.

Cabe anotar que celebridades como Shakira, Mariah Carey, Blanca Suárez y Andrea Tovar han sido otras víctimas de las polémicas generadas por el photoshop.