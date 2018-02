Mábel Lara luce con orgullo su cabello afro en la televisión

Cada vez son más las celebridades que están apostando por dejarse su pelo natural, pues más allá de estar en la moda, reconocen que el pelo afro es un símbolo de resistencia y lucha.

La presentadora Mábel Lara es otra de las figuras de la televisión que se atrevió a lucir un look natural y a romper con los estereotipos de la sociedad.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista compartió con sus seguidores que, despúes de casi 15 años de estar en pantalla, por fin pudo salir con su pelo crespo.

"Durante toda mi vida he batallado con el estereotipo de la mujer que se alisa; he pasado por planchas y me he expuesto a tratamientos quimicos para "verme mejor en pantalla". Para las mujeres en general el pelo es un símbolo de poder y aquellas que tenemos afro, crespos, somos negras o mestizas hemos estado expuestas a escuchar que nuestro pelo es malo, feo, sucio e inmanejable", escribió.

La caucana también expresó que esta es una oportunidad para sentirse libre, verse natural y femenina, y agradeció a su directora Cecilia Orozco por permitirle dar este paso sin prejuicios.

"Gracias por motivar el cambio... no sé si sea para siempre, pero hoy me hace sentir segura, fuerte y definitivamente YO. Crespas, lisas, con afro, calvas, con pelucas, rubias, rojizas: dueñas de nosotras. Punto final, sigamos con las noticias", finalizó.