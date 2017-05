Madelein López: La reina le ganó al miedo

Cuando la reina sintió el frío hálito de la muerte, eran las siete de la mañana. El 9 de abril de 2017, Domingo de Ramos, la vida de Madelein López Camelo cambió para siempre. (Lea aquí: Ex Señorita Cartagena, estable tras sufrir accidente en Turquía)

Su carrera como modelo parecía derrumbarse estrepitosa y dolorosamente, igual que el globo aerostático donde viajaba cuando se accidentó, en Capadocia, centro de Turquía.

Pero no. Madelein está más fuerte que nunca. Y ahora su sonrisa es más bella, más genuina. La Señorita Cartagena 2015 regresó a Colombia para recuperarse. Está en Medellín y esta misma semana llega a La Heroica.

¿Cómo fue el accidente, qué recuerdas de ese día?

-Recuerdo todo, nunca perdí el conocimiento... Ese día inició con un vuelo retrasado por más de dos horas desde Estambul a Kayseri (algo no habitual), nos trasladamos a Capadocia por tierra (40 minutos), llegamos a un lugar mágico como a las 3 a. m. Había cuevas y el hotel era hermoso, tuvimos el tiempo exacto para bañarnos y arreglarnos, porque a las 4:30 pasó el transporte que nos llevaría al globo. El vuelo transcurrió normal, un lugar divino y casi 100 globos en el aire.

Solo escuché que el conductor gritó algo en turco y cuando volteé, vi la candela de la electricidad, me protegí la cara, demoramos dos segundos sostenidos con el cable y caímos al suelo.

Salimos de la cesta, no sentía mi cara, me senté. Mi amigo Juan Diego Tello solo me miraba y me decía que me calmara, que todo iba a estar bien... esperamos la ambulancia por 20 minutos (eternos). Había un muerto y 7 más heridos, mi sangre no dejaba de salir, pero yo estaba tranquila, hacía mucho frío. Autorizaron mi operación, sentí miedo, ¡nunca me habían cogido un punto! Agradecí a Dios por estar viva.

Y la operación...

-La operación demoró 4 horas, para poner seis tornillos en el pómulo izquierdo. Todo el hueso de esa zona se rompió, para que no quedaran cicatrices tan grandes, tuvieron que trabajar por mi ojo izquierdo y mi boca, es decir, retiraron por un momento mi ojo izquierdo. Ahora me siento muy bien, solo debo cuidarme del sol, no hacer fuerza y no mantener la cabeza abajo por mucho tiempo.

¿Quién te acompañó en Turquía?

-Varias personas, las dos colombianas que viven en Capadocia, que envió la Embajada; Juan Diego Tello, que también estaba en el accidente, Daniela Herrera, (Virreina de Colombia en 2015) que está modelando allá. Y amigos que conocí allá, y desde la distancia mucha gente, mi familia, conocidos e, incluso, personas que no conozco me escribían a diario.

¿Ha cambiado tu forma de ver la vida luego del accidente?

-Sí, aunque siempre he agradecido a Dios por todas las buenas experiencias, ahora estoy mucho más agradecida. Esta nueva oportunidad la aprovecharé para crecer mucho más espiritualmente... hoy tengo la gran fortuna de contar una experiencia y continuar viva.

Háblame de tus proyectos…

-De momento, ¡recuperarme! Quiero retomar y cumplir los contratos que dejé en Europa (Atenas, India y Milán), vengo trabajando también en crear una marca Colombia. (Lea aquí: Mady Camelo, la diosa de ébano triunfa en las pasarelas de Estambul y Dubái).

***

“Valoren y trabajen cada segundo de sus vidas por sus proyectos, la constancia y perseverancia traen frutos”, dice Madelein.

Mirar a los ojos de la muerte le ha servido a la reina para entender que sentir miedo no es de cobardes. Cobarde es el que no logra sobreponerse. Y la reina está de pie.