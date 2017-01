Mady Camelo, la diosa de ébano triunfa en las pasarelas de Estambul y Dubai

Madelein López Camelo, Mady Camelo en el mundo del modelaje, jamás niega sus raíces.

Al iniciar esta conversación, la cartagenera se expresa como una orgullosa mujer que nació y se crió en Olaya Herrera, en medio de un contexto difícil que la alentó a soñar con la excelencia.

Mady inspira cuando habla. Se nota que es perseverante y luchadora, que cada paso que da lo piensa y luego lo ejecuta exitosamente.

¡Internacional!

Su presencia en el concurso de Señorita Cartagena en 2012, aunque no ganó, la acercó mucho a su sueño de las pasarelas y los desfiles; fue en 2015 cuando volvió a concursar y recibió el título de Señorita Cartagena y desde entonces su nombre no ha dejado de sonar en el Caribe (Plataforma K, Ixel Model, Cartagena Fashion y Expobelleza) y Colombia (Colombiamoda).

Está hoy en Estambul, Turquía, porque su carrera va en ascenso: se ha hecho con su rostro, cuerpo y perseverancia, un lugar destacado en el competido mundo de la moda en el que poco se destacan. Hablé con ella.

Cuéntame de tu carrera en los últimos meses...

Podría decir que el 2016 fue el año de recoger los frutos sembrados a través de mi dedicación, disciplina y esfuerzo, desde hace varios años; fue un año de mucho trabajo que me permitirá recoger la cosecha en 2017. Me he dedicado 100% al modelaje con éxito.

¿Qué estás haciendo actualmente?

En este momento estoy modelando entre Europa y Asia. Dichosa por esta oportunidad. Estoy en Estambul desfilando para una marca y las propuestas no se detienen.

¿Cuál consideras que ha sido la pasarela más importante en la que has participado y cómo llegas a esta?

Pasarelas importantes, muchas: Agatha Ruiz de la Prada, Leonisa, Agua bendita. Pero uno de mis favoritos fue un “fashion show” en Turquía con Rayssa&Vanessa, prestigiosas diseñadoras de ese país. Llegué ahí gracias a mi manager y director de mi agencia madre, Maniquies, el cartagenero Emiro Cantillo, y a mi agencia internacional en ese país.

¿Cómo ves el crecimiento del modelaje y la moda en Cartagena?

Colombia en general ha avanzado muchísimo en la industria del modelaje y en el sector moda. Cartagena, recién está participando de manera activa en los grandes eventos del país como lo son Colombiamoda y Cali Exposhow; En mi caso, pertenezco a la agencia Maniquies hace cuatro años, una agencia con muy buena relaciones nacionales e internacionales. Con ellos y sus aliados hemos logrado conseguir que mi carrera sea un éxito. Una muestra de ello es que me nominaron en los premios Cromos, el año anterior, en la categoría mejor modelo femenina.

Has cumplido tus sueños...

Mi meta siempre fue modelar fuera del país y definitivamente ya cumplí mi objetivo principal. Voy por más.

¿Cuáles son tus planes?

En este momento estoy trabajando de sol a sol por el crecimiento de mi carrera y con gran aceptación he recibido varias propuestas para quedarme modelando en estos 2 continentes; destinos como Milán, Shanghai e India me están requiriendo, por ejemplo.

Mady pasó el fin de año en Estambul, lejos de su Cartagena linda, extrañando el picó a to’ volumen de su barrio, la arepa de huevo, la vecina conversona, el abuelito de la calle y el muñeco de año viejo, pero está feliz; la diosa de ébano ha conseguido, a sus 26 años, llegar donde quiere.