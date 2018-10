Jhon Freddy Blanco, con magia en sus manos

Y ahí estoy yo. El sonido de la aguja acelera los latidos del corazón. De repente, él sonríe, la calma se apodera de los presentes y comienza una charla como si nos conociéramos de antes. Entre las palabras, los nervios se esfuman.

Su nombre es Jhon Freddy Blanco Chiquillo. No es cantante, tampoco actor, él tiene la magia en sus manos: es tatuador.

Nace hace 26 años en el barrio Olaya Herrera y hace seis, en ese mismo sector, empieza a forjar su presente. El mundo de los tatuajes es desconocido para este hombre hasta que acompaña a una de sus hermanas a hacerse uno. A partir de allí, sabe que debe sacar a flote el artista que lleva adentro.

“Siempre me gustó pintar, pero jamás pensé ser tatuador. Luego de acompañar a mi hermana supe que ese era el camino, aunque para ese entonces estaba en la universidad, pero me decidí hace tres años a que solo me dedicaría a esto, porque me hace feliz”, relata mientras sonríe.

“Son retos”

Una máquina hechiza -artesanal- y piel de cerdo son los primeros implementos que Jhon tiene para poner a prueba su talento, pero la segunda no es necesaria porque lo que le sobra son amigos que se ofrecen a ser sus modelos.

En ellos hace los primeros tatuajes y con el tiempo va perfeccionando sus técnicas. Ahora dice que no hay tatuajes fáciles o difíciles de hacer, pues, para él, cada uno es un reto.

“Cada tatuaje es un reto, pero puedo decir que las coberturas son las más trabajadas. Aquellos tatuajes que han quedado mal hechos y hay que darle vida”, menciona.

Caligrafía, su fuerte

Como todo artista, Jhon tiene un fuerte, la técnica de la caligrafía; trabajos en líneas y geométricos, es el suyo. Los hace en color, en negro, en fin..., como su cliente quiera.

Y es que Jhon no solo es tatuador, él está a punto de graduarse de ingeniero de alimentos y eso hace que su interés por el bienestar de sus clientes sea mayor, por eso tras cada diseño plasmado en la piel les hace las respectivas recomendaciones para que la vida cotidiana no empañe el tatuaje.

Satisfacción

Después de seis años en el mundo de los tatuajes, Jhon puede decir que el camino no es fácil, pero al final llega la satisfacción.

“Es muy gratificante, me siento feliz, contento por estar donde estoy, aunque me falta mucho camino. Escuchar a las personas que me llaman o me escriben diciéndome que les contaron que soy un duro en las letras me da mucha felicidad, porque me recuerda el avance que he tenido”, expresa Jhon.

Ciudades y países

El talento de Jhon no solo es local, ha contado con la bendición de ser invitado a otras ciudades -Bogotá, Medellín y San Andrés Islas- y próximamente estará en Brasil, porque allá también desean su talento.

“Me escriben de muchas ciudades, pero a veces es difícil dejar el estudio y viajar. Sin embargo, se hace lo posible y tengo pensado viajar a otras ciudades donde ya tengo varias personas que quieren tatuarse conmigo”, dice el artista.

Por lo que lucha

Para Jhon, su meta es dejar un nombre en la ciudad y el país. Que lo conozcan no solo como tatuador sino como la persona que es, porque si algo tiene claro es que la admiración se gana sin egocentrismo, con humildad.

“Que mis clientes den referencia de mi como calidad de persona, me llena de felicidad”, asegura.

Mientras logra que más clientes se plasmen lo que desean con la magia de sus manos, este olayero con 20 tatuajes en su cuerpo nunca olvida el más significativo, ese que tiene en su pecho y dice así: “la base de todo triunfo es la fe y el corazón”.