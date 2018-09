Futbolista argentino se disculpa con Maluma por 'broma de mal gusto'

El futbolista argentino Leonel Parraguez, quien hace unos días a través de un video en Instagram dijo que Maluma le habría pedido tener sexo con él y además, que le mostrará sus partes íntimas, le pidió disculpas al colombiano por formar esta polémica.

Así quedó evidenciado en un video en Instagram en el que se excusa por lo sucedido y acepta que cometió un error.

"Hola mi gente, hice este vídeo más que nada para pedir disculpas a Maluma y a todos ustedes por lo sucedido, por la broma de mal gusto", dice el jugador del Club Atlético Victoriano Arenas de la Primera División de Argentina.

Después agrega, "cometí un error, como lo pudo cometer cualquiera y el nombre del artista pudo ser cualquiera, espero que me conozcan como realmente soy, no soy homosexual, no conozco a Maluma y quería pedirles disculpas a los fans, que me escriben muchas cosas feas".

En las imágenes que se hicieron virales en redes sociales, el deportista se ve a bordo de un yate disfrutando de las playas de Cancún, y mientras canta y baila reguetón se baja el short y deja al descubierto su miembro viril.

“Maluma quiere la v... mía, ¿lo pueden creer?”, dice el jugador en el video.