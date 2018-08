Maluma, el rey de la polémica: 10 hechos por los que ha estado en el 'paredón'

Maluma, el segundo colombiano que canta en los premios MTV, disfruta del éxito en medio de las críticas contra sus canciones.

1. Video criticado

Para adelantar lo que será ‘Mala Mía’, la canción que grabó con el artista de trap Bad Bunny, el colombiano compartió una foto en la que aparece rodeado de varias mujeres semidesnudas en su cama, en clara alusión sexual. Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar. Muchos aseguran que siempre expone a la mujer en el rol de simple objeto sexual y a él como centro megalómano de un universo machista.

“Te dije mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa’ mi casa nos vamos” del tema ‘Borró Cassette’.

“¿Qué pasó bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces”, de la canción ‘El préstamo’.

2. ¿Plagio?

El 18 de mayo Maluma lanzó F.A.M.E., su nuevo disco, que incluye hits como ‘El Préstamo’, ‘Corazón’, ‘Felices los 4’, o su último single ‘Marinero’. Con este último el reguetonero fue acusado de plagiar a un grupo de K-pop coreano llamado GO7. Las denuncias las hicieron los fans a través de redes sociales, en las que comparan los acordes de la canción del colombiano y ‘Thank you’ de la agrupación surcoreana.

3. Despacito

En una visita a los estudios de Billboard, Maluma participó de un juego llamado ‘1 has 2 go’, en el que el cantante debía deshacerse de una canción. Y entre: ‘Mi Gente’, de J Balvin; ‘El Farsante’, de Ozuna y Romeo Santos y ‘Despacito’, el colombiano expresó “Amo a Luis Fonsi pero, hermano, estoy realmente cansado. 'Despacito' se tiene que ir, adiós”, sentenció el artista. Fue criticado por “envidia”.

4. Bendecido

El reguetonero tuvo la oportunidad de hacer su gran presentación en los premios MTV VMA 2018 frente a grandes artistas como Nicki Minaj y por supuesto Madonna, una de las más grandes referencias para mucho músicos jóvenes. Por esto, el colombiano no perdió oportunidad para cruzar algunas palabras con la Reina del Pop y publicó en sus redes una foto en la que está junto a ella, acompañada del texto: “Me echó la bendición y me dijo: estás listo para el próximo nivel”

5. En privado

El futbolista argentino Leonel Parraguez mostró en plena transmisión de Instagram su parte íntima debido a que supuestamente el cantante Maluma se lo habría pedido por un mensaje privado. En las imágenes que circulan en las redes, se ve al jugador a bordo de un yate mostrando sus partes mientras canta ‘Bella’. Este se suma a los múltiples rumores sobre su orientación sexual.

6. Humildad

En un video que circula en las redes sociales los fans de Maluma aseguraron que se burló de ellos. En la grabación que el artista borró de sus redes se le ve golpeando la ventanilla de una camioneta y haciendo señas de querer una foto. Dentro del vehículo se encuentra su fotógrafo personal, quien lanzó un picante comentario que encendió la polémica: "No hay foto papi, no hay foto. ¡Qué pereza esta gente!". Fue interpretado como una burla a los mismos fans que lo han hecho famoso.

7. Éxito

Maluma formó parte de la exclusiva lista de artistas que cantaron en los MTV Video Music Awards 2018. El cantante colombiano fue el único de habla hispana y el segundo colombiano en presentarse en esta edición.

Maluma subió al imponente escenario de los MTV VMA para interpretar ‘Felices los 4‘, show que contó, como es de esperarse, con un atrevido cierre que consistió en darle un beso en la boca a una de las bailarinas.

“Ya no sé que hacer. No sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien”, ‘Cuatro Babys’.

“Me pasé de tragos, mala mía, me cagué en el party, mala mía, Siempre he sido así y todos ustedes lo sabian”, de Mala Mía.

8. No más

Contra ‘Cuatro babys’ se hizo una campaña en Change.org que recogió 45.000 firmas para retirar la canción y su videoclip. Hubo críticas por la letra y por el video. Pero este escándalo solo lo catapultó en el buscador de Google.

9. ¿Y la voz?

El colombiano intentó cantar en un Instastory ‘Hasta ayer’, de Marc Anthony. Al momento de intentar alcanzar la nota más alta, al 'Pretty boy' se le salió un gallo. El video inmediatamente se viralizó y provocó comentarios.

10. Rechazo

Maluma es famoso por besar a más de una fanática o bailarinas en sus conciertos, sin embargo sorprendió en Guadalajara, México, cuando rechazó a una fan que quizo darle un beso. Esta acción fue muy juzgada por sus seguidores.