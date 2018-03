Maluma grabará una de las canciones del Mundial de Rusia

Los rumores de que Maluma junto a Bad Bunny serían los protagonistas de la canción del Mundial empezaron a correr sin ninguna confirmación. La participación de el "Pretty Boy" tomó fuerza una vez se conoció el video de su canción "corazón" donde aparece el exfutbolista Ronaldinho.

Pero no eran más que rumores, hasta que el mismo Maluma confirmó en un programa de Telemundo, su felicidad por hacer una de las canciones del Mundial de Rusia 2018 de la mano de Coca- Cola.

“Me siento feliz, muy orgulloso, demasiado contento de trabajar con Coca-Cola para la canción del Mundial, es una experiencia única, nos vamos para Rusia, allá nos vemos parceros”, así lo aseguró el paisa al programa 'Al Rojo Vivo'.

La marca no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto de las decaraciones del cantante. Por su parte, en su cuenta de Instagram, lanzaron el 16 de febrero lo que sería el himno de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA 2018 a cargo de Jason Derulo con la canción "Colors".

No se descarta la participación de Maluma, ya que Coca-Cola suele apostarle a varios cantantes para hacer el tema del Mundial y no a uno solo. No sería el primer artista Latinoamericano en pisar un estadio en medio de un Mundial, recordemos a Shakira co su éxito Waka Waka.

De ser así, el "Pretty Boy" estaría saltando a una gran plataforma, que abriría aún más su carrera. Recordemos Ricky Martin lo hizo en el Mundia de Francia de 1988.