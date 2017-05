Maluma tiene un doble ¡y es mujer!

Dicen que todos tenemos un doble y los famosos no son la excepción. Si no conociéramos de la vida de Maluma pensaríamos que tiene una hermana gemela pero no, no es así.

Los internautas están sorprendidos por una chica que es exactamente igual al paisa. Se trata de Yanjana Gutiérrez, de 21 años, reside en Ocaña, Norte de Santander.

"Ya me acostumbré a que las personas noten cierto parecido con Maluma y me lo digan, pero prefiero que me reconozcan por ser quien soy", afirma en Instagram.

Afirma que le gustan mucho las canciones del reggetonero y aunque no es un orgullo parecerse a él, tampoco le disgusta.

¿No es impresionante? Mire las fotos y juzgue usted mismo.

