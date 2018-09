Mamá de Demi Lovato habla por primera vez de la sobredosis de su hija

La mamá de Demi Lovato, Dianna de la Garza, reveló que la cantante está "realmente bien" casi dos meses después de haber sido hospitalizada por una sobredosis de drogas.

En una entrevista transmitida esta semana por Newsmax TV, Dianna dijo que la estrella pop "está contenta, está saludable, está trabajando en su sobriedad, y está recibiendo la ayuda que necesita".

Según cuenta, se enteró de la sobredosis de su hija por mensajes de texto de personas que lo habían oído en las noticias, y entonces recibió la confirmación del asistente de Lovato.

"Estaba en shock. No supe qué decir. Por dos días no supe si ella iba a salir de esto o no", reveló.

Sobre la actitud actual de su hija, De La Garza dijo: "Me alienta sobre su futuro y el futuro de nuestra familia".

La cantante estadounidense, conocida por éxitos como Échame la culpa –con Luis Fonsi–, sufrió una sobredosis el pasado 24 de julio, según dio a conocer el medio de comunicación TMZ, que la obligó a internarse por estos días en un centro de rehabilitación.

Lovato estuvo sobria seis años antes de sufrir la recaída.

Antes de entrar en rehabilitación, Demi se refirió por primera vez al tema de su sobredosis y dijo:

“Siempre he sido transparente sobre mi recorrido con las adicciones. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece ni se desvanece con el tiempo. Es algo que debo superar y aún no he logrado.

Quiero darle gracias a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, siempre estaré agradecida por todo su amor y apoyo durante toda esta semana que pasó y más allá. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar en este tiempo difícil.

Quiero agradecerle a toda mi familia, mi equipo, y al staff de Cedars-Sinai que han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no podría estar acá escribiendo esta carta para todos.

Ahora necesito tiempo para sanar, enfocarme en estar sobria y caminar hacia la recuperación. El amor que todos me han mostrado nunca será olvidado y seguiré adelante hasta el día en que pueda decir que llegué al otro lado”.

Anterior Concierto de la Orquesta Sinfónica de Bolívar