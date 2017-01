Maná, así suena una "Cama incendiada"

Esta mañana, Maná viste de blanco y negro, tres de ellos Fer, Alejandro y Sergio llevan gafas de sol. Juan no. Fernando Olvera, Juan Calleros, Alejandro González y Sergio Vallín están felices de visitar la Heroica; desde 1995 no venían. De aquella visita recuerdan poco, solo que tuvo tanta acogida que muchos no pudieron acceder a la Monumental Plaza de Toros Cartagena.

Aunque hay aire acondicionado en esta sala, los artistas sudan como si estuvieran al aire libre bajo el sol caliente del medio día en esta ciudad. Como si estuvieran en un “Cama incendiada”...nombre de su más reciente álbum, el que marcó su regreso a la los escenarios y significó una evolución en su único y original sonido. Es un disco lleno de fuerza, que permite volver al Maná de los primeros álbumes, pero con la experiencia de una carrera en permanente ascenso y con el reconocimiento de una de las agrupaciones más importantes en la historia del rock-pop latino.

“En una cama incendiada no hay descanso posible. Hay un ardor brillante, un calor que envuelve y...Justo en ese instante, cuando la piel se enciende, un instinto por sobrevivir nos hace saltar como un resorte. Una cama incendiada es también metáfora de una realidad quemante que nos apremia a dar el salto, el paso adelante”, es así como Fernando Olvera define la más reciente producción de Maná.

Este diálogo de 12 minutos me permitió viajar corazón de Maná; hablaron de su música, de qué los inspira y a dónde quieren estar.

Cuando hablan de Colombia, ¿en qué piensa Maná?

-Fer: Es un país que nosotros amamos desde hace mucho tiempo. No hemos venido últimamente tanto por compromisos, pero nos ha hecho mucha falta y estamos hoy (viernes) en Cartagena porque queremos entrar a Colombia con toda la fuerza. Es un país que nos dio y nos ha dado mucho. Queremos organizar algo para finales de este año en Bogotá y Medellín porque este país nos encanta.

¿Tienen referentes en Colombia?

-Fer: A nivel musical, muchos. Sin duda a Carlos vives lo escuchamos desde ‘chavos’ y lo volvimos a ver en el Festival de la Leyenda Vallenata, que fue la última vez que estuvimos acá en el país. Fonseca, Juanes, Shakira y una cantidad de nuevos valores también interesantes.

¿Hay algo más para Colombia, quizá alguna propuesta para trabajar con un artista colombiano?

-Alejandro: Ahorita no tenemos planeado hacer nuevo disco; igual esta noche (ayer) vamos a estar aquí con Carlos Vives, que es un gran amigo nuestro; por ahora creo que solo nos cruzamos con artistas colombianos en el escenario pero por supuesto que sí queremos hacer algo a futuro...Si se da con Carlos, excelente...o hasta con el mismo Juanes, no sabemos. En su tiempo se dará espontáneamente. Nuestras puertas están abiertas.

¿Cómo determinan cuál será la canción principal (el éxito) de un álbum?

-Alejandro: No tenemos ninguna estrategia. Muchas veces es la compañía de discos la que propone la canción con la que quiere debutar, aunque obviamente nosotros damos nuestra opinión. Independientemente de la canción que esté en la radio, es importante que la gente escuche toda la obra porque son muchos temas, letras, meses en el estudio grabando y produciendo estas canciones. Un disco nuestro es el reflejo del momento por el que está pasando la banda. En “Cama incendiada” es la primera vez que trabajamos con un productor que no es de la banda y trajo cosas interesantes. Les recomendamos todo el disco.

¿Qué los mantiene unidos?

-Sergio: El pegamento que nos ha mantenido unidos es el amor por la música. Somos buenos amigos, todos tenemos buen sentido del humor y nos respetamos mucho. Hay mucha confianza y comunicación en el grupo.

¿Por qué creen que no han surgido exponentes del rock en español que se mantengan?

-Fer: Sí los hay, pero las disqueras han tenido que lidiar con la piratería. Los artistas de esta generación no tienen muchos soportes y hay poca difusión; Hay muchos artistas nuevos y demasiada música. Los jóvenes de hoy tienen infinitas plataformas de donde escogen 20 mil canciones. Yo que vengo de varias generaciones atrás, lamento que la gente hoy no se detenga a escuchar la música con calma. Esta generación está viviendo demasiado rápido las cosas y no se está adentrando a los momentos, hay demasiado ruido en el ambiente.

Hay cosas que deberían ser más conocidas que Maná pero hay muchísima información que lo impide...Nosotros hemos impulsado artistas, los hemos subido a la tarima porque lo merecen, son extraordinarios...

¿Cómo contribuir, desde su música, al desarrollo de procesos sociales tan complejos en Latinoamérica como los que viven México (la crudeza del narcotráfico) y Colombia (que busca la paz con las Farc)?

-Alejandro: Muchos de los músicos que a nosotros nos inspiraron (The beatles, Juan Luis Guerra, The Police, U2, The Rolling Stones, Rubén Blades, Bob Marley) protestaban a través de la música, comunicaban con fuerza sus ideas sin herir a nadie. Maná lo ha hecho a su manera: hablando de derechos humanos, de medio ambiente, de los inmigrantes cruzando la frontera de EE.UU. Tratamos de aprovechar la plataforma que tenemos para comunicar: la música puede penetrar la mente y detonar ideas en el cerebro, que otras fuerzas no pueden lograr.