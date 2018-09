“Eileen Moreno miente”: mánager de la actriz agredida por su pareja

La actriz colombiana Eileen Moreno, conocida por participar en novelas como "Oye Bonita", "Diomedes, el Cacique de la Junta" y "La selección", denunció el miércoles haber sido víctima de una brutal golpiza por parte de su novio, el también actor, Alejandro García.

Según su testimonio en la W, el actor la agredió en la cara porque ella no le permitió ver los mensajes de su chat de Instagram, y por esa discusión se desencadenó una fuerte pelea que la dejÓ con golpes en la nariz, lesiones en la órbita del ojo y en los labios, lesiones en el maxilar, entre otras secuelas.

Gabriel Blanco, mánager de Eileen Moreno, aseguró hoy en la W Radio que él estaba dormido en el momento en el que sucedieron los hechos. Ese día, él realizó una cena en su casa para 6 amigos, quienes se fueron a las 3:00 a.m. y él se acostó a dormir.

"Alejandro aparte de ser mi amigo era mi roomate (compañero de apartamento) pero ya no lo es, precisamente por estos incidentes", dijo Blanco.

De acuerdo con el mánager, Eileen llegó hasta la habitación de él pidiendo ayuda, "yo no fui testigo de los hechos pero sí fui testigo cuando llega y toca mi puerta pidiendo auxilio y la entro a mi recámara. Pude ver que estaba huyendo de una agresión, sangraba de la nariz, tenía un morado, tenía un estado alterado, traté de calmarla, agarré una toalla le sequé su nariz, entró a mi cuarto y se tomó fotos, logré acostarla en mi cama para calmarla", contó.

Y agregó: "a los 30 minutos de este incidente yo la calmo, hago lo que puedo y ella decide irse de la casa sola. No vi que fuera una situación en la que obligatoriamente tuviera que acompañarla. Ella ya estaba bien, se le veía recuperada, no estaba llorando, ni alterada".

Blanco siguió su relato y afirmó que Alejandro le dio la versión de los hechos y son diferentes.

"No vi que Eileen necesitara una ambulancia... Yo ayer escuché la entrevista y estoy impresionado de la cantidad de operaciones porque su estado físico cuando salió de mi casa no era de una persona que necesitara tantas operaciones, ni que tenga el sentido de gravedad que ella dice", afirmó el representante.

“No quiero justificar en nada la actitud de Alejandro. Tengo certeza de que ella estaba golpeada y ¿quién la golpeó?, él… de eso tengo certeza, pero no es el típico caso del golpeador, ahí había también violencia contra el hombre, violencia verbal muy fuerte, malas palabras, agresiones físicas", aseguró Blanco y agregó que Eileen "ha mentido" respecto a la forma en cómo sucedieron los hechos.

"Yo en el tema de ellos dos creo que el que lo tiene que resolver es la justicia. Hay videos y audios donde hay violencia física y verbal por parte de Eileen hacia él", mencionó.

Blanco finalizó su testimonio afirmando que: "yo estoy en contra de cualquier violencia, especialmente hacia la mujer y eso se lo hice saber a los dos. Yo no voy hablar de lo que no vi ni puedo opinar de cosas que no fui testigo. Ya yo hice una declaración y le pedí a Alejandro que abandonara mi hogar porque estaba en contra de una persona que golpeara a una mujer y hasta que no se aclarara esto no quería vivir con alguien que estuviera en una situación".

Tras la polémica generada por este caso, Gabriel Blanco, mánager de Alejandro García y Eileen Moreno, renunció a seguir manejando a los dos artistas. Este fue el comunicado que compartió en sus redes: