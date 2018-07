Manuel Turizo revela la verdad detrás del hackeo a su Instagram

Hace unos días el cantante Manuel Turizo encendió las alarmas al publicar un video en Twitter anunciando que fue víctima de los hackers, quienes se apropiaron de su cuenta de Instagram y decidieron borrar todas sus publicaciones, incluso la foto de perfil. Lea aquí: Hackean Instagram de Manuel Turizo y revelan conversación íntima.

"Hackearon mi cuenta de Instagram. Es increíble que hayan personas con intenciones tan malas porque esto es algo que hemos construido con mucho esfuerzo. Esperamos encontrar pronto a los culpables”, escribió.

Hackearon mi cuenta de Instagram Es increíble que hayan personas con intenciones tan malas porque esto es algo que hemos construido con mucho esfuerzo. Esperamos encontrar pronto a los culpables. pic.twitter.com/7YSKLEaYee — Manuel Turizo Zapata (@ManuelTurizoMTZ) 23 de julio de 2018

A los supuestos hackers no les bastó con lo anterior, sino que también publicaron una imagen de una conversación de él con la que parece ser su exnovia, en donde ella le reclama por no tomar la relación en serio y por dejarla en visto. "¡Manuel como no respondiste por Whatsapp, vamos a ver si así sí respondes!", se lee en el pie de foto.

Tras conocerse la noticia, sus seguidores no demoraron en reaccionar y reprobaron la actitud de la chica. Sin embargo, otros no se comieron el cuento y expresaron que seguramente se trataría de una campaña publicitaria.

Hoy, tres días después del incidente, el mismo artista confesó a través de un video qué fue lo que realmente pasó con su cuenta en la red social, pidió disculpas e invitó a ver otro clip que compartió en la historia.

La sorpresa que se llevaron los fanáticos es que el supuesto hackeo fue una estrategia para promocionar su nueva canción titulada 'Culpables', que narra la historia de una pareja que termina por una tercera persona.

Este es el videoclip que ya cuenta con más de 400 visualizaciones: