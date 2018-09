Manuel Vega triunfa en el Festival del Retorno

Manuel Vega descrestó al público y al jurado del Festival del Retorno, en Fonseca, en La Guajira. A las 2 de la madrugada, del domingo se conoció el veredicto final: con el puntaje máximo, el cartagenero se coronó rey vallenato en este certamen, un triunfo más en su carrera.

El de Fonseca es el más importante festival de música vallenata de La Guajira y, al conocerse la decisión, los asistentes ovacionaron al artista, que incursionaba por primera vez ahí, en la categoría profesional.

“La competencia estuvo bastante reñida porque hubo participantes de alto nivel. Fueron 27 acordeoneros los que concursaban, de los cuales siete llegamos a la gran final. Luego hubo una última ronda, el jurado iba dando el puntaje enseguida en tarima, cuando se presentaba cada participante. Calificaban de uno a 100 y, en las cuatro paletas, en los cuatro aires vallenatos saqué 100 en cada una”, le contó Manuel Vega a El Universal.

El ganador de la versión número 42 del Festival del Retorno expresó que se siente contento por este nuevo logro. “Sentí muchísima alegría, fui el penúltimo en salir a la tarima y, cuando me dieron el puntaje, ya sabía que había ganado porque, sacando cuentas, el último -que venía después- no me podía superar. Lo más bonito es que es un pueblo conocedor, que sabe mucho de vallenato, el pueblo aplaudió el fallo, lo que quiere decir que estuvo acorde a los que se dio en tarima”, dijo.

Acordeonero triunfador

“Es un logro más en mi carrera, es algo que siempre había querido tener: la corona del Festival del Retorno, que nunca había tenido la oportunidad de venir a Fonseca, no había participado como profesional, es la primera vez que lo hago y salí ganador.

“He sido ganador en todos los festivales de Colombia, me faltaba ese y el Festival Vallenato de Valledupar, que me ha sido esquivo, he quedado cuatro veces el segundo puesto y tres veces con el tercero”, mencionó sobre su larga trayectoria en la que ha triunfado con el acordeón.

Manuel Vega es el actual Rey Sabanero del Acordeón (Sincelejo), ha sido Rey de reyes del Festival Bolivarense, Rey Vallenato en Barrancabermeja, en Villanueva (La Guajira), Rey del Festival Nacional de Acordeoneros de San Juan, entre muchos otros. Una vez obtuvo la corona de Rey Vallenato Aficionado en Valledupar, en el año 1993.

“El vallenato de concurso hay que interpretarlo con mucho cuidado, pienso que el jurado vio en mí la seguridad y la creatividad porque eso también cuenta”, sostuvo.

El ganador del Festival del Retorno obtiene como premio un acordeón, un trofeo y un premio de siete millones de pesos.