Marbelle llama ‘babosas resentidas’ a mujeres que la critican por su físico

La cantante Marbelle causó revuelo este fin de semana tras publicar, en su cuenta personal de Instagram, un fuerte mensaje dedicado a las personas que solo hacen comentarios negativos en su contra.

Con una bella selfie de su rostro, ‘La reina de la tecnocarrilera’ dejó claro que se siente feliz con su delgadez y aclaró que nunca se ha realizado bótox para reducir las arrugas.

“Quiero dedicar esta foto a todas las babosas feas y resentidas para decirles que no tengo la culpa de tener una piel maravillosa y agradecida. También para decirles que la flacura me sienta muuuy bien igual que el amor, también para aprovechar y decirles que jamás me he puesto botox en mi cara, jamás. Pero cuando me vea arruinada, fea y maltratada como ustedes las envidiosas, con seguridad es lo primero que haré, pero como tengo tanta suerte les tocará morirse de la envidia en lugar de opinar tanto vayan y adelgacen y pónganse cremita en la llaga de la envidia”, escribió la artista de 38 años.

Cabe recordar que la artista ha pasado más de 5 veces por el quirófano para retocar su figura.

Actualmente hace parte del programa 'Lo sé todo Colombia', de Canal Uno, donde hace su debut como presentadora al lado de Sara Uribe.