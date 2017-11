María Camila Sinning: “Mi vida se divide en antes y después del Reinado"

Un año pasó desde que en el estadio de Chiquinquirá se escuchó el nombre de María Camila Sinning como la ganadora del Reinado de la Independencia, solo tenía 18 años cuando alcanzó el anhelado título por lo que aún siendo muy joven se vio sometida a varios compromisos que hoy la han fortalecido como mujer y que la han preparado para los retos que asuma en su vida profesional. La bella estudiante de comunicación social habló sin tapujos la nostalgia que le produjo entregar la corona.

¿Qué ha significado esta experiencia para ti?

-Todo ha sido muy lindo, ha marcado mi vida y creo que coincido con todas las personas que han pasado por aquí. Mi vida se divide entre un antes y un después del Reinado de la Independencia. Me siento nostálgica, cada vez que me llamaban a la tarima sentía ganas de llorar, pero bueno creo que es una experiencia magnífica que me ha dejado grandes lecciones a nivel profesional y personal. Es algo inolvidable.

¿Cuál fue la principal lección de vida que te dejó el Reinado de la Independencia?

-Creo que sin duda es fortalecerte mentalmente y espiritualmente, pues esto es un cambio muy fuerte, como yo entré joven mucha gente sintió el derecho que podía mandar en mí y es algo a lo que no estaba acostumbrada. Conocer mi ciudad y ser su embajadora ante Colombia también es algo que me hizo sentir importante, fue muy lindo tener esta gran responsabilidad tan joven.

¿Qué sigue para tu vida?

-Seguir trabajando, creo que todas seguimos siendo reinas, desde los distintos escenarios hay que seguir mostrando nuestras fiestas, todos somos actores activos cuando compartimos ese mensaje a quienes no la conocen.

Un consejo a la nueva soberana de los cartageneros...

-Tiene una responsabilidad gigante, que su vida cambiará a partir de hoy. Tiene que empoderarse de la ciudad y de las Fiestas, y a nivel nacional comprometerse a llevar ese mensaje.