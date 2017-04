Maria Fernanda Almanza ¡Qué talento!

La creatividad no tiene límites y menos para los niños. Eso quedó demostrado en el concurso de pintura del FesticineKids 19.

María Fernanda Almanza, de 15 años, ocupó el primer lugar. Es pintora empírica, recuerda que dibuja desde los siete años y dice que heredó el talento de su papá, pero quiere desarrollar ese don y mejorar su técnica.

No desaprovecha la oportunidad para recalcar que es amante de la pintura y tiene clara cuál es su meta. “Me gustaría estudiar diseño gráfico, quisiera crear mi propia animación, hago bocetos de mis caricaturas y digo ‘algún día podré llegar a Disney y presentarla’. Ese es mi sueño”, Expresa la ganadora.

Ganar este concurso no fue fácil, dice esta jovencita que tardó dos días en perfeccionar su dibujo, incluso, el primer día se acostó a las dos de la madrugada porque quería terminarlo, pero le tocó continuar la mañana siguiente. “Cuando empiezo algo, me concentro demasiado y quiero terminarlo enseguida, por eso cuando vi la hora me fui a dormir y me tocó terminarlo después”.

Concurso FesticineKids

Consistió en realizar un dibujo alusivo al cine, la paz, la multiculturalidad y que llevara el eslogan: “Nos une un sueño, nos une el cine”. Los 10 semifinalistas plasmaron en sus pinturas el gran talento que hay en Cartagena, para el jurado no fue fácil elegir. Fueron escogidos tres finalistas y María Almanza ocupó el primer lugar.

Premios

“Ella gozará de una beca en la institución universitaria de Bellas Artes para que haga un curso de pintura, ingresa como miembro de Jurados Kids en las fechas del festival y va a recibir un taller de apreciación y realización de cine. Y el afiche que ella dibujó se va a convertir en la imagen del Festicinekids 19”, dice Gloria Martínez, encargada de prensa de FesticineKids.