Participante trans de Protagonistas habló de su supuesta relación con Felipe

No cabe duda de que todas las noches los participantes de Protagonistas 2017 están dando de qué hablar en sus clases, por las discusiones que se presentan entre algunos de ellos o por las polémicas historias de vida que en cada capítulo revelan.

Esta vez el tema que revolucionó a los seguidores fue la relación entre María del Mar, participante trans, y Felipe, quien se despidió del reality el pasado lunes, ya que mientras ella aseguró que tuvo “cuento” con él durante la transmisión del programa este martes, Felipe negó todo en entrevista para 'Muy Buenos Días'.

Sin embargo, María del Mar dijo que todo comenzó “cuando él iba a presentar un casting en Medellín y ella le ofreció estadía en su casa. A partir de ahí surgió una corta relación amorosa, por lo que cuando llegaron a la Casa Estudio ya se conocían.

Por su parte, Felipe decidió aclarar todo en el programa matutino afirmando que nunca tuvo una relación con ella.

"Si yo le dije que le pedía disculpas por los viejos tiempos, era por todo lo sucedido en la Casa Estudio, porque allá uno no sabe cuánto tiempo pasa", contó el joven.

Agregó que "Eso lo tomó por sorpresa, porque a María la conoció en los últimos filtros que había en Medellín y se acercó a ella a decirle que siguiera adelante, que no se preocupara por lo que la gente pensara de ella y por eso se llevó una sorpresa cuando se la encontró dentro de la Casa Estudio. No entiendo por qué está diciendo esas cosas que no son ciertas, no entiendo por qué está causando toda esta polémica y a dónde quiere llegar con todo esto".

Cabe recordar que antes de la eliminación, los televidentes pudieron ver a María y a Felipe, quien estaba amenazado y se despidió del programa, muy cerca hablando en una de las habitaciones sobre sus diferencias dentro de la Casa Estudio.

En la conversación se escuchó decir a María: “Disculpa por los buenos viejos tiempos”, lo que dejó al público confundido, pues esto confirmaría lo que la participante reveló sobre la existencia de una relación entre ambos. Sin embargo, Felipe insiste en que no hubo nada.