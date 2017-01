Mariah Carey cometió la primera embarrada del año

Mariah Carey brindó un show pésimo como previa a la llegada del 2017. La artista que fue una de las invitadas para participar en la plaza Times Square de Nueva York, cometió la primera embarrada del 2017.

La cantante pareció sufrir problemas técnicos durante su actuación en directo desde la plaza neoyorquina. Incluso tuvo que suspender su canción "Emotions", recorrió el escenario y le pidió al público que terminase las letras por ella.

Carey no solo se olvidó la letra de su propia canción sino que también se perdió en un fragmento de "We Belong Together", lo cual dejó en evidencia que estaba haciendo playback.

Finalmente Carey se retiró del escenario diciendo “que definitivamente los problemas no se solucionaron”.

Luego la cantante publicó un mensaje en Instagram con el pie de foto: "Seguiremos dando titulares en 2017".