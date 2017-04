Maribel Cortina y Miriam Negrette, la cuota femenina del vallenato

Es indudable la trayectoria musical de Maribel Cortina, la acordeonera de Patricia Teherán. Esta mujer es la responsable del legado que quedó en ese entonces, que consiste en no dejar que el vallenato interpretado por mujeres desaparezca.

Esto se lo ha tomado muy a pecho esta virtuosa del acordeón quien se unió con Miriam Negrette, una talentosa cantante con una trayectoria de 22 años en el género vallenato.

El dúo está promocionando sus dos recientes canciones: ‘Mas no te perdono’, de la autoría de Stevenson Arnedo, y ‘Sin ti puedo vivir’, de Piter y Tato Cabarcas. Dos temáticas consecutivas que hacen énfasis en que las mujeres deben darse su lugar y no permitir atropellos de parte de sus parejas.

“Son canciones bien escogidas, miramos la parte poética que es la esencia del vallenato. Son temas que se pueden disfrutar”, expresa Miriam.

El mes pasado se hizo el lanzamiento de las canciones en un centro comercial de la cuidad con el objetivo de cerrar el mes de la mujer con “broche de oro” y así fue. Las músicas están felices por la acogida que han tenido sus temas, agradecen al publico y las emisoras que han hecho que se cumplan las expectativas que se tenían en un principio.

Afirman que triunfar en este medio no ha sido tarea fácil debido a la estigmatización de la mujer como el sexo débil. “Dicen que tenemos el brazo frágil, que no le damos duro a la caja, que nos queda grande el acordeón. Pero tenemos once mujeres profesionales que la damos toda en el escenario”, dice Miriam.

Son una representación clara que el vallenato femenino seguirá en pie durante mucho tiempo.

“Estoy feliz de estar al lado de Miriam que es talentosísima, nos está yendo muy bien con las canciones. Estamos orgullosas de que Cartagena apoye las agrupaciones femeninas, queremos seguir el camino que dejó abierto Patricia Teherán”, finaliza Maribel Cortina.