Marilyn Patiño anunció la llegada de su primer hijo 'Valentín'

Felices y emocionados. Así amanecieron Marilyn Patiño y su esposo Fabián Bonilla con la llegada de Valentín, su primer hijo.

Aunque el bebé nació ayer 20 de octubre, la pareja anunció a través de sus redes sociales la buena nueva este domingo desde muy temprano.

Con fotos, Marilyn dio a conocer a su pequeño, quien, como ella lo había dicho meses antes, nació de parto natural en España donde se encuentra radicada.

Las imágenes, donde aparece la actriz junto a su pequeño muy contenta, fueron acompañadas de un emotivo mensaje.

“¡Nacimos ayer y pluralizo porque los tres [mi esposo, mi hijo y yo] vivimos una experiencia única en nuestras vidas, que ni puedo explicar tantos sentimientos, tanto amor entre los tres, agotamiento que se olvida al ver a nuestro inmenso amor y solo con miradas amarnos!”, comenzó diciendo la actriz de ‘Sin tetas sí hay paraíso’ en la publicación.

Además agradeció a todos los que estuvieron pendientes de su embarazo y, por supuesto, a Dios por permitirle vivir esta nueva faceta como mamá.

“¡Gracias, este es tu hijo entregado para ti desde el vientre! ¡Gracias por prestármelo y te pedimos que hagas de nosotros los padres que él necesitapara tu propósito en él! Gracias a tod@s los que se mantuvieron al tanto en mi #embarazo […] L@s quiero”, puntualizó.

Cabe recordar que en entrevista con varios medios de comunicación, Marilyn dijo que no escondería su barriga y que comería de todo, por lo que llegó a pesar 76 kg, sin embargo, nunca dejó de hacer ejercicio, caminar todos los días y realizar estiramientos.

"La verdad no hice dieta, he comido todo lo que me gusta y no me he privado de nada, no me interesan los estándares de moda en mujeres embarazadas de esta época, tampoco en mostrar algo que no soy, no me acomplejo por el tamaño de mi barriga ni de mis caderas, solo hay una cosa que me ha molestado un poco y es la hinchazón de pies y manos que es absolutamente normal", señaló la actriz en aquella ocasión en una entrevista para La FM.