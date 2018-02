Marilyn Patiño, madrina del certamen de belleza Reina de las Américas

Por Gissel Díaz S.

Marilyn Patiño es una hermosa actriz caleña, de 35 años, que hemos estado viendo en la televisión desde 2003. Se hizo conocida en el 2006 con la novela ‘Sin tetas no hay paraíso’ donde interpretaba a Paola.

Ha recorrido papeles en producciones como ‘Oye bonita’, ‘Un sueño llamado salsa’, ‘Escobar: el patrón del mal’, ‘La hipocondríaca’, ‘El capo 3’ y ‘Sin senos sí hay paraíso’, donde la vemos como Lucía Barrios.

La actriz está en la ciudad por el certamen de belleza Reina de las Américas, del cual es madrina oficial, pues es una mujer filantrópica, muy interesada en las causas sociales desde que era una niña.

¡Exclusiva!

La actriz nos dio en exclusiva una noticia maravillosa: se va a casar. Un hermoso anillo que se presume es en oro blanco, con una esmeralda, adorna su dedo anular. La emoción en sus ojos al contar la noticia es evidente.

“Esto es algo que no le he dicho a ningún medio aún, pero aquí me he sentido en confianza”, dice Marilyn entre risas. Cuenta que su prometido es un hombre maravilloso que la apoya en todo y ha estado con ella durante poco más de dos años. La actriz no dice ni dónde ni cuándo se casaría, “es algo que quiero mantener en privado”, agregó. La felicidad que declara sentir es indescriptible, ella dice que ya se siente casada.

Cirugías

Marilyn habla de lo importante de sentirse bien consigo mismo, por eso rechaza los estándares de belleza que obligan a la mujer a ser otra persona, pero considera que la tecnología ha avanzado a un punto en que si quieres “hacerte algún arreglito, ¿por qué no?. Mientras uno se sienta bien con uno mismo sin tener que dar explicaciones a los demás, está bien, porque las cosas hay que hacerlas por uno mismo”.

También rechaza por completo los malos procedimientos estéticos, ella fue víctima de uno, una mala cirugía estética en los senos realizada por Fabián Blanchar. Sin embargo, Marilyn volverá al quirófano, esta vez a uno que le dé confianza, y es por eso que estará alejada temporalmente de la actuación, pero no se preocupen, Marilyn volverá para cautivarnos con su talento y su belleza.

La hermosa caleña estuvo de vista por la ciudad por una causa social. Ella se siente más que una actriz, es un alma altruista.