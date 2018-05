Martina 'La Peligrosa' compartió en redes contundente mensaje contra el bullying

Tras el revuelo en redes que se generó por el suicidio de una joven de 12 años en Montería que se cansó del bullying al cual era sometida por su compañeros de clase, varios usuarios y famosos expresaron su desagrado por tan terrible noticia y pidieron parar con este mal, que se ha vuelto el pan de cada día.

A quien se le vio muy afectada con lo ocurrido fue a Martina ‘La Peligrosa’, que compartió varios videos donde entre lagrimas habló del tema, repudiando el hecho y manifestando que hay que acabar con el bullying.

La cantante también aprovechó para mencionar que aunque a muchos no les guste su pelo trenzado a ella eso la tiene sin cuidado.

"Vivimos en una sociedad que no respeta las diferencias. Este es un video súper desesperado para pedirles que estén pendientes de las personas a su alrededor, porque no saben lo que puedan estar pasando", dijo La Peligrosa en uno de los clips.

Finalmente cerró su discurso con un contundente mensaje: “Realmente no me importa si te gustan o no mis trenzas. Quiero que te importe saber que el bullying mata”.

Cabe recordar que Martina es una de las artistas que más le gustan los cambios, por eso la hemos visto con el pelo de diferentes colores, cortes y ahora luce con gusto sus trenzas africanas. Aunque ha recibido comentarios malintencionados de seguidores que no aprueban su look, nunca faltan los elogios a su carrera y a su físico. Sin embargo, a la cordobesa parece importarle poco los mensajes negativos.

Estas fueron las publicaciones que compartió la intérprete en Instagram.

