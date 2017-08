Martina 'La peligrosa' presenta el video oficial de 'Me voy'

A pesar de que ya conocíamos la versión Pop-up de 'Me Voy', el más reciente sencillo de Martina ‘La peligrosa’, hoy fue estrenado el video oficial del tema, el cual ella misma define como “una declaración de vida”.

El clip, que fue rodado en Los Ángeles, presenta a una Martina decidida a recorrer con libertad el mundo y a olvidar la asfixia que genera el desconocimiento propio.

'Alma Mía', álbum del cual se desprende el sencillo, se ha caracterizado por ser un trabajo que explora lo más personal de la cordobesa, que retrata lo más profundo de un capítulo que se cierra. De ahí nace, “Me Voy”, una balada con elementos rockeros, una interpretación fuerte, que goza de distorsión de guitarras y algo de ska noventero.

Una canción que retrata el momento en el que, al mejor estilo de “Big Girls Don´t Cry”, se hace “tripas el corazón”. Martina nos presenta 'Me Voy', con la vulnerabilidad de alguien que aprende a ser honesto con su corazón.

Con solo pocas horas de publicado en las diferentes plataformas digitales, el clip ya cuenta con más de 6 mil reproducciones en YouTube.

Sobre el vídeo clip de 'Me Voy'

Es una historia sencilla, cargada de momentos determinantes de pareja que lleva a un desenlace inevitable. Fue rodado en Los Ángeles, California con el apoyo del NewYork Film Academy y su equipo de talentosos estudiantes del Master de Cine de diferentes nacionalidades que se sumaron al equipo de Chicuca Post.

Conoce más sobre ‘Alma mía’

Este disco tiene un significado muy especial en la vida de 'La Peligrosa', representa un corazón musical dispuesto, entregado y con aíres sencillos pero llenos de amor, amor por el arte, su tierra y la familia.

El álbum, que contiene 11 temas y 3 bonus tracks, estuvo producido por Slow Mike de Chocquibtown y Jairo Barón.

"Este disco es honesto, he entregado mucho más de lo que soy. Es muy importante para mí, compongo todas las canciones, que plasman el recorrido musical de mi carrera, temas que escribí desde que estuve cantando en lugares como Gaira hasta el comienzo de mi vida profesional. Me place mucho hacer un disco con tanta calidad, esté es el momento preciso para entregar una propuesta diferente, he soñado con él y tenerlo ahora es cumplir un sueño" afirmó la cantautora colombiana.



"Alma mía", así fue bautizado este CD debut, cada letra corresponde al nombre de un miembro de su familia:



A: Antonio (Su papá)

L: Luis (Hermano)

M: Martina

A: Adriana (Hermana)



M: Minerva (abuela)

I: Ignacia (abuelo)

A: Antonio (abuelo)

Esta es la lista de canciones que contiene ‘Alma Mía’



1 - Todavía Te Quiero

2 - Contra El Viento

3 - No Es Un Secreto

4- Me Voy

5 -Que Malo

6- Cuando Me Recuerdes

7 -Conmigo

8 -La Caritera

9 - Felicidad

10 -Mi Claridad

11 -Deja La Pelea

12 -Tus Ojos ft Jiggy Drama

13 -Yo Me Lo Busqué

14 -Sonríe Princesa

15 - Como la Mañana (Bonus Track)

16 -Veneno Por Amor ft Slow Mike (Bonus Track)

17 - La Peligrosa (Bonus Track)

Aquí te dejamos el videoclip. ¡Disfrútalo!