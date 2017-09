¡Más viva que nunca! María Elisa Camargo es Patricia Teherán en Tarde lo conocí

Aunque nació en Guayaquil, Ecuador, cuando supo que estaban buscando una actriz que representara a Patricia Teherán, María Elisa Camargo supo que era el papel que estaba esperando para regresar por todo lo alto a Colombia.

Día tras día estudió cada detalle de la famosa cantante vallenata para lograr una interpretación perfecta. De hecho, en más de una ocasión tomó un vuelo con destino a nuestra ciudad para llegar a los sectores por los que alguna vez caminó la fallecida artista.

Ha pasado casi un año desde que empezaron las grabaciones de Tarde lo conocí, bionovela de la intérprete vallenata más famosa de nuestro país, y María Elisa está feliz con todo lo que ha logrado a través de este personaje. Espera que quienes vean la producción, en especial las mujeres se empoderen de su rol en la sociedad. Q’hubo habló con ella y esto fue lo que nos contó.

¿Cómo fue la preparación para ser Patricia Teherán?

Yo soy de la costa pero de Ecuador, entonces no es lo mismo. Más que querer hacer un acento perfecto, queríamos trabajar en la verdad de los personajes. No queremos que el público se enfoque en que si pronuncié bien la S o la R, sino que haya tanta veracidad en nuestros papeles que la gente le reste importancia a otras cosas. También viajamos acá a Cartagena a hablar con su familia, sus amores, amigos, vecinos, con el hijo... eso ya como investigación personal, también ayudó mucho porque me permitió untarme más de la vibra de ella.

¿Qué tanto te costó el acento?

Fue difícil, sigue siéndolo pues lograr el cartagenero de cierta parte de la ciudad no es sencillo. Además que ella tenía una forma diferente cuando estaba frente a su público en tarima, a como era con los medios de comunicación y como era naturalmente con su familia. Tampoco había mucha documentación de cómo era Patricia con sus allegados en su vida normal, lo que encontrábamos era muy personaje, vida pública, entonces allí tocó agregarle una parte de fantasía.

¿Qué tanto conocías de Patricia Teherán?

No sabía mucho más de lo que normalmente se hablaba de ella, había escuchado Tarde lo conocí porque Ecuador fue uno de los primeros países que le abrió las puertas, entonces por ese lado pude saber quién era y toda su onda. Pero la tarea de investigación fue bastante complicada y fuerte, dado que los recursos eran escasos. Tuve que venir a hablar con todas las personas que la conocieron a entrevistarlos y rodearme de toda su energía.

¿Qué tiene María Elisa de Patricia Teherán?

Lo que tengo de ella es que en muchas ocasiones no pienso tanto en el qué dirán en algunas decisiones que tomo en mi vida. Realmente siento que eso lo he superado.

¿Qué es lo que más te gustó de este personaje?

Todo me enamoró de ella, es una mujer impresionante, sobre todo en la forma como rompió esquemas en la época que estuvo y sobre todo en la costa. Para mí era una persona que estaba avanzada y salida de su época, era de mente abierta, del pensamiento de que el amor todo lo puede, de no centrarse en que los matrimonios tienen que permanecer aunque uno no sea feliz. Ella empezó a contar historias y ahí estuvo su éxito porque la gente aunque no lo admitió, estaba de acuerdo con ella.

¿Quién es María Elisa Camargo?

Es actriz, modelo y cantante ecuatoriana. Tiene 31 años. En nuestro país obtuvo un reconocimiento por su participación en la edición del 2005 del Factor X, donde estuvo bajo la tutoría del productor Jose Gaviria. Después de estar en este reality hizo parte del elenco de Floricienta. Su éxito como actriz lo obtuvo en México donde logró protagonizar algunas producciones como Bajo el mismo cielo y En otra piel.