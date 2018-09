Mauro Bastidas, de actor a cantante de música popular

“Estoy en una etapa maravillosa. Me sorprende la acogida que ha tenido mi música, la gente siempre me apoya como actor y ahora como cantante de música popular”.

Emocionado, el caleño Mauro Bastidas, de 39 años, habla de su faceta como músico. Desde hace varios años, los colombianos lo hemos visto en la pantalla chica, actuando en producciones como ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘Tres milagros’, ‘Los tres Caínes’, y recientemente en ‘Alias J.J.’ y ‘El Chapo’, para Netflix. Ahora, más preparado, le apuesta a las tarimas y los micrófonos, y por eso promociona su sencillo ‘El Motelazo’. “Muchas personas no saben que yo llegué a la actuación por casualidad, porque en realidad yo comencé como cantante, ese es mi gran sueño”, dice. También comenta de su tema que ya está en todas las plataformas digitales. “’El Motelazo’ habla de esas relaciones que se acaban, pero la pasión permanece, así que aunque se separan, suelen reunirse solo para vivir momentos de pasión”.

La canción tiene sonidos del ritmo banda de México, dice que le apuesta a lo popular porque es con lo que nace en la venas. “El sencillo es uno de los 10 que tendrá mi álbum ‘Si tan solo supieras’, que muy pronto saldrá a la venta y espero que me apoyen”, señala. Mauro canta desde los 6 años, pero desde hace más de 10 comienza en la actuación. “Gracias a las novelas y series donde he trabajado, la gente me conoce y apoya; entonces cuando subo a la tarima a cantar, todos me aplauden y corean mi canción, es algo muy grande para alguien que apenas comienza su carrera”, expresa.

“Estamos recorriendo varias ciudades del interior del país, espero estar muy pronto en Cartagena, una ciudad muy hermosa”, dice. Sobre su carrera como actor, cuenta que tiene varias propuestas, pero “debo dedicarme por ahora a la música, pues es una deuda que tengo conmigo y es algo que requiere de mucho tiempo”.