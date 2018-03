Mayte Montero es gaita y champeta

Por: Sofía Flórez Mendoza

Si hay algo que Mayte tiene claro es que lo suyo es la música, por eso desde su salida de ‘La provincia’, grupo musical de Carlos Vives, se ha dedicado a dar vida a proyectos personales, y dar rienda suelta a su creatividad, fusionando ritmos y creando buena música de la mano de su inseparable gaita.

Después de ‘Cubeta’, su primer éxito como solista, Mayte Montero vuelve a ritmo de champeta para darle vida a ‘África’, una canción del maestro bolivarense Martín Madera. “Él me mostró esta propuesta, llamada ‘África’, y me cautivó porque tiene melodías muy costeñas, inspiradas en el continente africano”, refiere Mayté.

En ‘África’ se pueden apreciar diversos ritmos como el soukous, guitarras y bajos, que se complementan por primera vez con la voz de Mayte como solista. “Reconozco que no soy cantante, pero la gente está gustosa del sonido que se está trabajando”, dice.

“Cuando ya estaba todo listo y mezclado, yo sentía que le faltaba algo, yo dije vamos a meterle gaita y así fue, la canción tomó fuerza y la mezcla se volvió más atractiva, le dio sabor”.

La producción estuvo en manos de su primo, Édgar Gutiérrez, conocido como ‘El Peque’, quien fue el encargado encontrar las melodías que lograran cautivar a la gente.

‘África’ no solo es el título de su nuevo sencillo, también será el del álbum, en el cual seguirá trabajando. “Cuando decida sacarlo, ese será el nombre, por ahora iré produciendo sencillos para que la gente les preste atención uno a uno”.

‘África’ se encuentra en todas las plataformas digitales y además tiene un video lyric en su canal de YouTube.

En pantalla grande

Aunque lo suyo es la música, esto no fue impedimento para que la cartagenera explorara nuevos caminos, esta vez como actriz. Sí: actriz, Mayte Montero, quien ha dedicado más de 20 años a crear ritmos con la gaita, aceptó ser parte del filme argentino ‘Nadie nos mira’, dirigido por Julia Solomonoff y que estuvo participando la semana pasada en el Festival Internacional de cine de Cartagena de indias (Ficci58).

Mayte hizo parte de esta producción interpretando a ‘Marina’, una niñera latina radicada en New York.

“Cuando me llamaron yo pensé que era para Petrona, porque yo soy su representante, y pues ya a mí me habían llamado anteriormente para que Petrona hiciera otras cositas en cine, pero finalmente me explicaron que me querían a mí”, admite entre risas.

Tras aceptar, tuvo que dividir su trabajo entre la gira que en ese momento realizaba junto a Carlos Vives

“Viajé tres veces a Nueva York a grabar, porque la película fue grabada en las épocas reales en las que transcurría”. Y aunque su papel fue fugaz, admite estar agradecida y haber disfrutado de esta experiencia. “No soy actriz, nunca ha estado en mis planes, pero todo fue divertido y me generó mucho más respeto por el trabajo que hacen todos los del mundo cinematográfico”.

Su separación de ‘La provincia’

Luego de que el año pasado anunciara sorpresivamente su separación de Carlos Vives, tras varios años de trabajo, surgieron rumores acerca de los malos términos que había entre ellos, sin embargo Mayte se pronunció al respecto y aseguró que el cariño y admiración se mantienen y no descarta trabajar nuevamente junto al samario.

“Hay gente que tergiversa las cosas, la relación de amistad sigue, mi salida del grupo fue por discrepancias que nada tienen que ver con lo artístico, sino más bien con lo económico. Para mí no hay nada más gratificante que decir que fui parte de eso, el cariño, respeto y la admiración sigue ahí, el día que queramos volvemos a trabajar juntos, pero por ahora también quiero desarrollar mis proyectos persona