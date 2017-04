"Me enamoré" le hizo ganar puntos a Shakira con Piqué

Luego del lanzamiento de su nueva canción "Me enamoré", Shakira concedió una entrevista a Telemundo donde habló de su próxima gira y de su pareja Gerard Piqué.

El tema que cuenta la historia de amor entre la barranquillera y el futbolista, rápidamente logró la acogida entre los fanáticos por lo romántico de su letra y por el curioso vídeo con la que fue lanzada, en el se ilustra con dibujos lo que dicen las letras.

Así, la cantante confesó que a Piqué le encantó y que además le hizo ganar puntos con su novio “A Gerard le encantó, le emocionó, gané mucho crédito, además ahora que me voy a ir de gira. De momento no puedo anunciar las fechas, pero será muy pronto”, expresó.

Hace varios años que la artista no realiza una gira por lo que este tour se considera su regreso a los escenarios y una reconexión con sus seguidores. Adicionalmente, será la primera vez que sus hijos la acompañen en este recorrido por diferentes países, lo que la emociona aun más pues podrá compartir con ellos uno de sus grandes amores, la música.

“Hace mucho tiempo que no me iba de gira y va a ser cómo volver a conectar con mi público... Quiero compartir con mis hijos mi trabajo, mi música. Nos vamos de gira. Va a ser duro porque Gerard no puede viajar con nosotros, pero vamos a ver cómo lo hacemos", finalizó.