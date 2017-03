Melina Ramírez, la nueva cara del Desafío

Para sorpresa de muchos, Margarita Rosa de Francisco ya no será la conductora del ‘Desafío’.

El reality show, que desde el 2004 se realiza por el Canal Caracol, y que saldría al aire en mayo, tendrá como presentadora principal a Catalina Aristizábal, quien estará acompañada por la exreina y publicista vallecaucana Melina Ramírez.

“Estoy feliz, quiero que confíen en este nuevo proyecto. Es una gran responsabilidad”, dice Catalina.

‘La Mencha’, como es conocida la actriz Margarita Rosa, formó parte del programa en diez ocasiones (Del 2004 al 2006, el 2008 y del 2011 al 2016). Y ya se había convertido en un referente de éste, pues su estilo particular de presentar las competencias y su cercanía con los participantes, hacía que fuera la preferida por los televidentes del reality.

La caleña dio un paso al costado pese a la oferta del canal para que continuara a cargo del reality, pues tiene planeados diferentes proyectos personales que le impiden formar parte del elenco de dicha producción.

Melina Ramírez, quien representó al Valle del Cauca en el Reinado Nacional de la Belleza en el 2011, y donde obtuvo el título de primera princesa de Colombia, será una de las encargadas de remplazar a Margarita en ‘El desafío súper humanos, la urbe’. También fue presentadora de deportes en el canal Rcn, es modelo y empresaria. Hablamos con ella acerca de este nuevo ‘desafío’ que está a punto de afrontar.

- ¿Qué significa ser la nueva presentadora del ‘El desafío’?

Es una alegría inmensa, estoy muy agradecida con Caracol por confiar en mí, pues sé que este programa es la gran apuesta del Canal todos los años. Quiero que los colombianos confíen en mi trabajo y estoy segura de que no los voy a defraudar.

- ¿Cuál va a ser su papel como presentadora de ‘El Desafío’?

Los personajes apenas están en construcción. A mí me corresponde realizar el acompañamiento a los participantes cuando ganan los diferentes premios que hay en medio de la competencia. Es un rol muy chévere porque los conoceré como persona. Yo seré la encargada de acompañarlos antes y después de las competencias y conoceré su lado más humano.

- ¿Cuáles son las expectativas que tiene frente a este nuevo proyecto?

Para mí es un honor hacer parte de un programa que forma parte de la televisión y de las familias colombianas. Es una motivación y un reto presentar ‘El Desafío’, pues es uno de los más vistos en el país. El contexto de los súper humanos me gusta mucho porque desde pequeña fui muy apasionada por el deporte y la actividad física. El reality es muy interesante porque ser súper humano no es solamente tener un buen cuerpo, sino ser fuerte de mente y exigirse a uno mismo. Una persona puede ser súper humana en muchas facetas de la vida, no solamente en el ámbito deportivo.

- El año pasado usted fue la presentadora del reality del canal RCN, 'Sueño fútbol’¿ Qué le aportó este proyecto?

Fue una experiencia muy bonita y gracias a ese reality descubrí que me encantaba este formato de presentación porque se puede ser uno mismo.

Me fascinan estos formatos porque no hay libretos y es la oportunidad perfecta para reír, llorar y pasarla bien. En ‘El Desafío’ podré explorar las partes más humanas de la presentación.

- ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Margarita?

No, desafortunadamente no he podido comunicarme con ella. La admiro profundamente porque fue la encargada de dejar en alto el nombre del ‘Desafío’. Fue decisión de ella no continuar en la conducción del programa, y ahora a Catalina y a mí nos corresponde asumir y seguir desarrollando el buen trabajo que ella hizo.

- Usted renunció a RCN para buscar nuevos rumbos profesionales. ¿Presentar el ‘Desafío’ la acerca a estos?

Sí, las personas ya me conocieron en la faceta deportiva y ahora busco abrir mi campo en un reality. Quiero que me conozcan como una presentadora polifacética.

Una caleña polifacética

En el certamen Señorita Colombia 2011-2012, Melina representó al Valle del Cauca, destacándose desde un comienzo como inmensa favorita entre el público y los medios de comunicación por su impactante belleza, sencillez y espontaneidad, tanto así que ganó varios premios especiales del reinado, como mejor traje artesanal (por el público), rostro Jolie de Vogue y fue la reina de los edecanes.

Recientemente fue presentadora de deportes del Canal RCN, y al mismo tiempo trabajaba como empresaria en una panadería de productos con un concepto saludable.