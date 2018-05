Melina Ramírez revela el motivo por el cual no estará en El Desafío

Como balde de agua fría le cayó a muchos la noticia de que Melina Ramírez no estará este año como presentadora de la nueva versión de El Desafío. Sin embargo, ella misma se pronunció en redes sociales y explicó los motivos de su ausencia en el reality.

"Les voy a confesar que es difícil y me duele en el alma no ser parte, le di mi corazón a este proyecto, como suelo dárselo a todo lo que hago. Pero como siempre les digo, el universo sabe cómo y cuándo... No queda más que soltar y confiar en que todo pasa por algo y algo muy bueno!"

En su publicación además aprovechó y se refirió a Camila Avella, representante de Casanare en el Concurso Nacional de Belleza, quien será la nueva cara de esta versión que se realizará nuevamente en los bellos paisajes de República Dominicana. Desafío 2018 tendrá como presentadora a esta candidata al Reinado Nacional

"La chica que me va a reemplazar además de ser muy linda, sin duda lo hará muy bien y tiene todo mi apoyo! Gracias por sus mensajes donde dicen que me extrañarán, créanme YO A USTEDES y a este proyecto que fue un sueño para mi! Ya casi viene la vuelta a Rusia donde volverán a ver la Melina sin libretos, que se ríe todo el tiempo y que le gusta mostrarse tal y como es! Los amo, en verdad gracias por siempre estar aquí apoyándome".

Si bien no dijo con certeza a que se debe, los seguidores concluyen que es porque su novio Mateo Carvajal participará en el reality y por las grabaciones de La Vuelta al Mundo en 80 Risas.

Lea acá el mensaje completo: