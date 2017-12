Melina Ramírez se cansó de las críticas y explotó con fuerte mensaje en redes

Melina Ramírez se cansó de las críticas y explotó en redes con un fuerte mensaje en el que expresó todo lo que piensa de la gente que se empeña en comentar sus publicaciones con mensajes negativos.

La novia de Mateo Carvajal, ganador del Desafío 2017, siempre se ha destacado por compartir fotos y videos de sus aventuras sola y ahora junto a su pareja, por lo que seguidores que le siguen la pista no dudan en lanzar opiniones de todo tipo.

La presentadora demostró su molestia y aburrimiento ante las críticas y dijo a los usuarios que “prendería una velita para sanar esos corazones amargados” en respuesta a las críticas que constantemente recibe.

“Que por qué me pinto tanto las cejas? Así son mis cejas, gruesas, de hecho poco me las maquillan para fotos, que la boca, la clave es delineársela del mismo color del labial y usar siempre labial, ahí está mi tip! Que tan fea que me veo en algunas fotos... Y así unos cuantos comentarios más SUPREMAMENTE banales! Entonces aquí está mi reflexión: Deseo que Dios los haya hecho hermosos físicamente pero sobre todo, que les haya dado belleza interior para que puedan conectarse únicamente con lo lindo de las personas! En seriooo son tann importantes esos temas? En qué nos estamos fijando? Son sus vidas perfectas para estar criticando todo? Por qué no hacer el esfuerzo enorme, de si no tengo algo bueno que decir, mejor no decir nada! Recuerda el Universo es un eco y te devuelve todo lo que piensas, dices y deseas a los demás... Siempre lo repito, este mundo necesita gente feliz, gente que ame, que perdone, que tolere la diferencia y que hable y actúe con compasión. Hoy, encenderé una velita por ti que estas leyendo, por tu corazón amargado para que sane, o por tu corazón bonito para que brille con más fuerza! Gracias a los que escriben con tanto amor, que siempre serán más! Feliz día de las velitas”, fueron las palabras con las que Melina acompañó una foto en su Instagram.

En la imagen, que cuenta con más de 70 mil ‘me gusta’ y varios comentarios de apoyo, aparece la presentadora en una sesión de yoga.

Cabe recordar que Melina y Mateo hicieron publica su relación tras salir del reality. Desde ese momento han publicado fotos de sus viajes juntos y dedicatorias que confirman que la pareja está viviendo un idilio de amor.

Una publicación compartida de Melina Ramírez Serna (@melinaramirez90) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 6:22 PST