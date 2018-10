Mercedes Rosales, la historia viva de nuestras fiestas

Cuando Javier Cáceres Leal, presidente del Concejo, nombró a Mercedes Rosales Dáger como encargada del manejo de las Fiestas del Once de Noviembre y del Reinado Popular, lo primero que ella sintió fue miedo. Le pareció una locura. No tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas y mucho menos sabía por dónde empezar.

Con la mente en blanco y desconociendo todo, llegó al despacho del entonces alcalde de Cartagena, Nicolás Curi Vergara, a quien dice que quiere como un padre, y recuerda que él le dijo tres cosas importantes: “Eres joven, bonita y berraca. Tú puedes con eso”. Tras esas palabras, se echó al hombro la responsabilidad y con algunas pautas del exconcejal Argemiro Bermúdez Villadiego (q.e.p.d.), presidió las fiestas novembrinas, la expresión de la vida y la cultura de los cartageneros.

“El primer año fue una locura. Yo no tenía ni idea para dónde iba. Se presentaron 60 candidatas populares y no había cómo financiarlas, así que las vestí a todas de India Catalina”, recuerda Merce, como cariñosamente la llaman sus más cercanos.

Sabía que los años siguientes no podía seguir improvisando y se propuso hacer unas fiestas por lo alto, tanto que creó la Corporación de las Festividades del Once de Noviembre, Corfiestas, en la que junto a la oficina de Jurídica de la Alcaldía, estableció los requisitos, reglamentos y acta de compromiso para las jóvenes que quisieran participar en el Reinado, todo con el fin de que este subiera de estatus.

Estando allí, le brindó a los cartageneros una celebración impecable, en la que los encargados del espectáculo musical eran nada más y nada menos que Jorge Oñate, Joe Arroyo, los Hermanos Zuleta, Los Betos, Juan Carlos Coronel y el grupo de merengue Rikarena, solo por mencionar algunos de los más destacados. “Eran unas fiestas para el pueblo, en las que no cabía el cansancio o la malicia, sino la maicena, las bolsitas con agua, gaitas, disfraces, comparsas y algo muy fundamental: las reinas”, cuenta. Su liderazgo, carácter y entrega a la comunidad fueron esenciales para consolidar unas fiestas propias, que cada año congregan a cientos de bailarines, músicos y artistas de la ciudad histórica.

Mientras estuvo como gerente de Corfiestas, en 1988, lanzó por primera vez el afiche de las festividades novembrinas, la imagen que promueve cada año las Fiestas de la Independencia. Ese mismo año, también nació la fiesta de periodistas, que se celebró en una noche de fantasía en la que los protagonistas fueron los medios de comunicación.

Por más de diez años se mezcló con las mujeres más bellas de Cartagena y recorrió de día y de noche los barrios junto a sus comitivas. Fue ella quien organizó los ‘gozones novembrinos’, ahora llamados preludios, eventos llenos de color, de baile, música y gozadera, que se hacían simultáneamente en diferentes plazas públicas.

“Fue la mejor época de mi vida. Las niñas eran mis hijas. Lo que se vive en los barrios de Cartagena es una belleza. Ver cómo viven, cómo son, eso es lo más bello del mundo. Una anécdota muy chévere que recuerdo fue cuando llegué al barrio de una reina, y de repente me robaron la cadena. Cogí el micrófono y dije: ‘Si no me dan mi cadena, no sigue el evento’, y a los 3 minutos, por arte de magia, apareció. Eso fue una muestra de que la gente quería disfrutar los fandangos”, nos cuenta.

Mercedes me muestra más de diez álbumes de fotos, donde conserva los recuerdos más importantes de su paso por las fiestas, y a su vez contemplamos la tranquilidad de las aguas de la Bahía de Castillogrande, que se aprecian desde la terraza de su apartamento, y contesta a mis preguntas rápidamente, eso sí, con una precisión que denota experiencia.

¿Cómo llegó Señorita Bolívar a tu vida?

-Es una historia muy divertida porque a mi papá, que era de nacionalidad argentina, no le gustaban los reinados y la junta había ido varias veces a la casa a proponerme como candidata, pero él decía que no. Un día cualquiera, llegó la junta y dije que sí aceptaba ser la reina, aprovechando que no estaban ni mi papá ni mi mamá en casa. Así es como llegué a representar al departamento de Bolívar en el Concurso Nacional de Belleza, en 1979.

¿Cuál fue tu mayor aporte como directora de Corfiestas?

-Entregar mi alma, mi vida y mi corazón a muchos años de sacrificio, a que todo saliera bien. No nos entraban los millones pero mis reinas salían siempre lindas. Entregué todo lo mejor de mí. El pueblo lo reconoce y todavía dicen que en esas épocas se hicieron las mejores fiestas. La satisfacción que siento hoy en día, no la siente nadie.

¿Cómo vivías las Fiestas del 11 de Noviembre?

-Pasaba algo y era que “las personas de la sociedad” me criticaban mucho. Me preguntaban qué hacía juntándome con la gente del pueblo y por qué me gustaban las fiestas, pero gracias a mis padres fui criada con buenos principios y eso nunca fue impedimento para continuar. La champeta nació cuando yo estaba liderando las fiestas con Elio Boom y Anne Swing. Cuando sonaba ‘Echen agua’ yo misma cogía una bolsita de agua y hacía desorden. El ambiente era más sano y de disfrute cada minuto.

¿Cómo han evolucionado las fiestas y el Reinado?

-Deben evolucionar pero se han quedado estancadas. Se creó Comité de Revitalización de las Fiestas de la Independencia, el cual, según, va a rescatar las fiestas, pero lo único que cambiaron fue el nombre. Cambio aquí no ha existido. Lo único nuevo es el proyecto, que no comparto, porque algunas niñas ya trabajan, estudian y tienen que cumplir con otras responsabilidades. Eso es más trabajo y se agotan. Esto no es Miss Universo, sigue siendo Reinado de Belleza Popular del 11 de noviembre.

¿Cómo fue la experiencia de vivir tan cerca el Reinado?

-¡Espectacular! A mí todo me parecía bonito y apoyaba a las candidatas en cada paso que daban. Muchas de ellas todavía me ven como una madre y es la hora y me estiman mucho. Yo vi ‘Rumbo a Miss Universo’ estos días y sí, había reinas bonitas, sin embargo, mis niñas de acá son unas morenazas divinas que nada tienen que envidiarle a un Concurso Nacional. Aunque no lucían diseños de Hernán Zajar o Silvia Tcherassi, ellas brillaban con cualquier atuendo. Fue la mejor experiencia de mi vida, sin dudarlo. Lo mejor de todo fue que conocí todos los barrios de Cartagena. Yo llegaba a Olaya y me recibían con una cerveza, un picó de champeta y una mecedora. El saludo de la gente era de verdad, con cariño y amor. Eso fue muy gratificante.

Tu reina favorita...

-(Mercedes ríe a carcajadas) Es muy difícil responder esta pregunta porque hubo muchas niñas hermosísimas, pero siempre me encantó Soledad Esther García Ospino, Reina Popular en 1995, y Cindy Herazo Tous, Reina Popular en 1999, y Yeimy Paola Vargas.

¿Volverías a dirigir las fiestas?

-No se me ha cruzado por la mente, sin embargo, sigo queriendo al reinado de lejos, pero sigo queriendo al reinado de lejos, pero no estoy de acuerdo con la forma en la que se manejan las cosas allá. Insisto, esto no es Miss Colombia, ni Miss Universo y en este reinado están exagerando en muchas cosas.

¿A qué te dedicas ahora?

-Me he dedicado a mi casa y a mi nieta. Visito constantemente a mi hija en Bogotá. He recuperado tiempo con mis amigas. He tenido tiempo de encontrarme conmigo misma, estoy en un momento de mi vida donde veo todo diferente y valoro cualquier detalle. Soy muy creyente y vivo agradecida por todas las bendiciones que Dios me ha dado. Me siento una mujer interiormente maravillosa.

Una anécdota que recuerdes...

-En 1999 había que sacar reina para el Reinado Nacional y no teníamos a nadie. Me fui a donde un amigo que tenía una agencia de modelos, me mostró el catálogo y escogí a Karen Martínez para Señorita Cartagena. La llevé donde Nicolás Curi, firmaron el decreto y la coroné. Cuando no ganó se frustró y eso fue fuerte para ella. Pasó el tiempo y me llamó el periodista Ernesto McCausland, quien fue jurado del Reinado Popular, y él me dijo: “Voy a hacer un tráiler que se va a convertir en película, quiero que me ayudes con una chica bonita”, y le dije, te la tengo. Ahí empezó su trayectoria y mírenla ahora, terminó casada con Juanes.

