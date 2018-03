Meryl Streep, la actriz más nominada y perdedora de los Óscars

Meryl Streep es la actriz que más veces ha perdido en sus nominaciones a los Óscars, con 17 ocasiones que estuvo cerca de ganar la estatuilla. Ha sido nominada 21 veces (3 como actriz de reparto y 16 como protagónica), pero solo se ha quedado con tres premios.

La condecorada y muy reconocida actriz estadounidense siempre ha hecho historia en los premios Óscars gracias a su talento y profesionalismo.

Su primer Óscar lo obtuvo en 1979, llevándose la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto por Kramer vs. Kramer. Después, avanzó a ser galardonada como Mejor Actriz Protagónica en 1982 por el film La Decisión de Sophie, y no fue sino hasta 2011 que ganó en esa misma categoría por su actuación en La dama de hierro.

La última en arrebatarle el premio fue la actriz Emma Stone el pasado año, quien ganó en la categoría de Mejor Actriz Protagónica por su papel de Mía en La La Land. En ese momento, Streep estaba nominada por su actuación en la película 'Florence Foster Jenkins' (2016).

Este año, Streep compite nuevamente por Mejor Actriz Protagónica por su rol en The Post. La decisión no será fácil, pues tiene contrincantes muy fuertes. Una de ellas es la actriz Sally Hawkins, 'The Shape of Water', y Saoirse Ronan por 'Lady Bird'.