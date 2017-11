“Mi error fue no hablar”: Reina de la Independencia

Misteriosas llamadas, con una voz que no lograba identificar, empezó a recibir la hermosa Roysis González una vez fue coronada como Reina de la Independencia el pasado 13 de noviembre. “Te voy a halar el pelo donde te vea”, “te vamos a meter el pie”, eran algunas de las intimidaciones; sin embargo, ella dice que “se escuchaban tan folclóricos” que por eso nunca les prestó atención.

A escasas dos semanas de portar la corona como soberana de los cartageneros, la boquillera fue arrollada por un automóvil y, según cuenta ella misma y su padre, al parecer todo fue intencional.

Se está recuperando

Roysis se recupera satisfactoriamente, en el calor de su hogar y el apoyo de su familia, luego de haber sido arrollada por un vehículo que, de manera extraña, cambió de carril y aceleró mientras se acercaba al carril donde se encontraba la joven junto a un grupo de amigas. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado, durante la celebración de los 100 años de fundación del corregimiento de La Boquilla.

Con dolencias en sus piernas, caderas y columna, la reina da pocos pasos pero manifiesta este tipo de situaciones la entristecen. “De ánimos... estoy un poco triste. Casi me dejan sin caminar ¿Por qué existe gente así? Yo no le he hecho mal a nadie”, señala la joven de 20 años.

La representante del corregimiento de La Boquilla consiedra que haber ganado el Reinado de la Independencia es el motivo principal del incidente y confiesa que, una vez fue coronada, empezó a recibir amenazas vía telefónica. “Yo no le daba color a eso, creo que mi error fue no decir que me estaban llamando”, comenta.

Regresaría a Medellín

Mientras se recupera de las leves secuelas que le dejó el accidente, Roysis analiza la posibilidad de regresar a Medellín a hacer sus prácticas como auxiliar de vuelo, profesión que escogió para su vida, pero enfatizó que no abandonará el título de Reina de la Independencia. “Siento que esto fue como un llamado de atención para mí y para que me cuide más”, añade.

Su padre, Rodrigo González, dijo que ya denunciaron el caso en la Fiscalía y enviaron copia a al IPCC.

Esto dijo Fernando Niño, secretario del Interior: