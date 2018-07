"Mi gusto por la moda no es nuevo, lo aprendí en casa": J Balvin

Horas antes de presentar su colaboración con Gef, en una de las pasarelas más esperadas de la edición 29 de Colombiamoda, J. Balvin habló de su experiencia con el mundo de la moda.

"Esta inspiración sin la música no tendría sentido alguno. Todo estilo tiene como sustento mi álbum 'Vibras' y ahí hicimos el enlace para que sea congruente, no fueran cosas distintas entre sí", comentó el artista.

Aseguró que no se siente diseñador. "Hicimos una colección que yo me pongo, si no, no fuera real. Esta colección tiene la influencia del hip hop y el reggaetón, llevado todo a la cultura latina", comentó Balvin.

Afirmó que su labor está en lograr un cambio de cómo es vista la cultura Latina en el resto del mundo. "La música en mi caso ha permitido que se cambie el concepto que el mundo tiene de nosotros. Estamos inspirando a la juventud para que logre sus sueños. En el mundo ya hablan de artistas y futbolistas colombianos, más allá de otros personajes oscuros".

El gusto por la moda en J. Balvin no es nuevo, lo aprendió en casa. "Desde pequeño mi mamá hizo lo que se le dio la gana conmigo. Me colocaba tenis, gorras, siempre me ponía cosas, por lo que siempre tuve en mi crecimiento el valor de la estética, para luego buscar la identidad en mi propia estética".

El año pasado fue nombrado Embajador de la Moda en la Semana de la Moda de Nueva York. "Siempre seré un estudiante de la vida y no sé si soy referente de la moda, pero en pasarela podrán ver lo que siento y mi amor por por que hago, que en este caso, fue un proceso bonito y fácil de realizar".

Admite que terminó realizando una fuerte intervención a la marca Gef, pero el resultado dejó satisfecho a ambas partes, donde no hay muchos riesgos pero sí una explosión del color", finalizó.