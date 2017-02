Michel "El Buenón" estrena álbum

Michel “el buenón” dice que su nuevo álbum ¿Qué hiciste? muy especial para él porque lo grabó después de haber sido intervenido quirúrgicamente por un tumor en la tiroides, a causa de esta operación muchas personas pensaron que el cantante Dominicano no podría volver a cantar, incluso, se rumoró que había fallecido en medio de la cirugía.

Michel asegura que “no estaba muerto, andaba de parranda” recuperándose para volver a deleitar a sus fanáticos con su salsa, dice que ahora puede cantar mejor porque ya no tiene aquella masa en el cuello que le estorbaba.

Afirma que se siente como niño con juguete nuevo porque las emisoras le recomiendan diferentes canciones para empezar a promocionar el álbum, aunque ya está sonando el tema “Ese tipo soy yo”.

Para Michel, el éxito de su carrera ha sido incluir temas interpretados por mujeres en sus álbumes y sin titubeos, dice que la bendición de “papá Dios” le ha abiertos puertas que no sabía que existían.

Este artista espera que el álbum sea escuchado y aceptado por su público cartagenero al que le debe gran parte de su fama.

Conozca más de Michel “el buenón”

Cómo fue el inico de su carrera?

- A los 13 años me enamoré de una mujer de 25 y le compuse una canción. De ahí en adelante con mis ahorros pude grabar mi primer álbum.

¿Por qué solo graba covers?

- Cuando empecé a grabar cantaba canciones mías ycovers, pero pegaban solo los covers así que dije: si eso es lo que quiere el público, eso tengo que darles.

¿Cuál es el secreto para tener tantos fans? -

- Darme a querer y dejarme querer. El artista lo hace el público, uno pude cantar muy lindo y hacerlo solo en el baño de su casa o puede tener una voz regular pero te das a querer y la gente te aplaude.

¿Cómo se define?

- Me considero un luchador, perseverante, original, sencillo, honesto, elegante, alegre. Me gusta vestir bien, oler bien.

¿Por qué se hace llamar el buenón?

- La pregunta es necia, ¿no me ves? (Risas). Llegué tarde a una presentación y no me dejaban entrar y las ancianas que eran el publico decían que dejaran entrar al muchacho que estaba “Buenón”.

¿Qué te hace falta por hacer?

- Dios me ha dado demasiado y ahora estoy ayudando a más de 45 niños en mi pueblo, tengo unas profesoras, para tratar de sacar adelante esos niños. Unos aprenden a escribir, otros a a tocar instrumentos. Estoy destinando el 30% de mis ganancias a ellos. Yo quisiera ver esos niños realizados y lo voy a lograr.